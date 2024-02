Polícia é acionada após varinha de Harry Potter ser confundida com faca

A polícia foi acionada após funcionários de um hotel em Leicestershire, no Reino Unido, acharem que um fã de Harry Potter estava armado com uma faca quando na verdade ele estava com uma varinha.

O caso aconteceu neste domingo (11/2). De acordo com o relato de um policial que esteve no local, nenhum dano foi causado. Ele ainda brincou dizendo que “não havia sinal de Voldemort”.



"Estive em um grande hotel em Enderby esta manhã com vários policiais armados, após um relato de um homem dentro perto dos elevadores carregando 'uma faca grande'. Após investigações, rapidamente estabelecemos que era era um fã de Harry Potter com uma varinha. Felizmente, nenhum dano foi causado a nenhum residente e não havia sinal de 'Voldemort'", relatou o policial pelo Facebook.