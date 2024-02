Fome ameaça vida dos ursos polares com derretimento glacial no Ártico

O urso polar se tornou o exemplo da crescente ameaça das alterações climáticas - (crédito: David McGeachy) Matt McGrath - Correspondente de meio ambiente

Alguns ursos polares enfrentam a fome à medida que o gelo marinho do Ártico derrete. Isso acontece porque eles não conseguem adaptar suas dietas à vida em terra, descobriram cientistas.

A icônica espécie do Ártico normalmente se alimenta de focas-aneladas que capturam em blocos de gelo no mar.

Mas à medida que o gelo desaparece num mundo em aquecimento, muitos ursos passam mais tempo em terra, comendo ovos de aves, frutos silvestres e grama.

Porém os animais perdem peso rapidamente em terra, aumentando o risco de morte.

O urso polar tornou-se o exemplo da crescente ameaça das alterações climáticas no Ártico, mas a realidade do impacto nesta espécie é complexa.

Embora o número de ursos tenha despencado até a década de 1980, isso se deveu principalmente à caça predatória.

Com maior proteção legal, o número de ursos polares aumentou. Mas o aumento das temperaturas globais é agora visto como a maior ameaça.

Isso porque os mares congelados do Ártico são fundamentais para sua sobrevivência.

Os animais usam o gelo marinho como plataforma para caçar focas-aneladas, que apresentam altas concentrações de gordura, principalmente no final da primavera e início do verão.

Mas durante os meses mais quentes, muitas partes do Ártico estão agora cada vez mais sem gelo.

Outros pesquisadores, no entanto, dizem que o efeito das mudanças climáticas sobre os ursos polares vão depender da localização (leia mais abaixo).

No oeste da província canadense de Manitoba, onde este estudo foi realizado, entre 1979 e 2015 o período sem gelo na região subiu para até três semanas.

Para compreender como os animais sobrevivem à medida que o gelo desaparece, os pesquisadores acompanharam as atividades de 20 ursos polares durante os meses de verão durante um período de três anos.

Além de coletar amostras de sangue e pesar os ursos, os animais foram equipados com coleiras equipadas com GPS e câmeras de vídeo.

Isto permitiu aos cientistas registrar os movimentos dos animais, suas atividades e o que comiam.

Nos meses de verão sem gelo, os ursos adotaram diferentes estratégias para sobreviver, com alguns essencialmente descansando e conservando energia.

A maioria tentou procurar vegetação ou frutos silvestres ou nadou para ver se conseguia encontrar comida.

Ambas as abordagens falharam, com 19 dos 20 ursos no estudo tendo perdido massa corporal, em até 11% em alguns casos.

Em média, os animais perderam um quilo por dia.

"Independentemente da estratégia que tentassem usar, não havia nenhum benefício real em nenhuma das abordagens no que diz respeito à capacidade de prolongar o período em que poderiam sobreviver em terra", segundo o autor principal, Anthony Pagano, do Serviço Geológico dos EUA no Alasca.

"Os ursos polares não são ursos pardos que usam jalecos brancos", diz o coautor Charles Robbins, do Centro de Ursos da Universidade Estadual de Washington.

"Eles são muito, muito diferentes."

Dois dos três ursos que foram para a água encontraram carcaças de animais mortos, mas passaram pouco tempo comendo, pois estavam muito cansados pelo esforço.

“Uma fêmea subadulta encontrou uma baleia beluga morta, deu algumas mordidas nela, mas a usou principalmente como boia para descansar", disse Pagano à BBC News.

"Isso realmente sugere para nós que esses ursos não podem comer e nadar ao mesmo tempo."

Principais fatos sobre ursos polares

Restam cerca de 26 mil ursos polares no mundo, a maioria no Canadá. As populações também são encontradas nos EUA, na Rússia, Groenlândia e Noruega.

Os ursos polares estão listados como vulneráveis à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), sendo as alterações climáticas um fator-chave no seu declínio.

Os machos adultos podem atingir cerca de 3 metros de comprimento e pesar cerca de 600 kg.

Os ursos polares podem comer até 45 kg de gordura de uma só vez.

Esses ursos têm um olfato poderoso e podem farejar presas a até 16 km de distância.

São ótimos nadadores e foram avistados até 100 km de distância da costa, podendo nadar a velocidades de cerca de 10 km por hora, em parte devido às suas patas ligeiramente palmadas.

Uma descoberta intrigante do estudo foi que um urso ganhou 32 kg de peso.

Os pesquisadores acreditam que este urso, que passou grande parte do tempo descansando e conservando as forças, teve a sorte de tropeçar em uma carcaça de animal.

Embora pesquisas anteriores tenham delineado os desafios que o clima representa nas próximas décadas, este novo trabalho levanta questões importantes sobre a capacidade de adaptação das espécies.

No entanto, outros pesquisadores afirmam que os impactos das alterações climáticas sobre os ursos polares seriam diferentes, dependendo da localização.

"É provável que os ursos polares desapareçam de áreas onde o gelo marinho será perdido no futuro, mas é difícil dizer quando e onde", diz Jon Aars, do Instituto Polar Norueguês, que não esteve envolvido no estudo.

"Algumas áreas também terão boas condições para os ursos daqui a muitas décadas."

"A área deste estudo é aquela onde as condições podem ser muito difíceis para os ursos num curto espaço de tempo, se o gelo marinho continuar a desaparecer como previsto."

O estudo foi publicado na Nature Communications.