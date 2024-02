Desabamento durante missa deixa um morto e mais de 50 feridos nas Filipinas

Uma mulher morreu e pelo menos 53 pessoas ficaram feridas no desabamento da sacada de uma igreja nas Filipinas, que estava lotada de fiéis para a missa da Quarta-Feira de Cinzas, anunciaram as autoridades locais.

Uma mulher de 80 anos morreu devido aos ferimentos depois que foi levada para um hospital, informou à AFP Gina Ayson, secretária de Defesa Civil da cidade de 'San José del Monte', próxima da capital Manila.

Quase 400 pessoas acompanhavam a missa na igreja de São Pedro o Apóstolo, onde parte do piso de madeira desabou porque "provavelmente estava sobrecarregado", disse Ruben Fortun, diretor da agência de gestão de acidentes do município.

Ayson afirmou que a sacada havia sido afetada pelos cupins.

Milhões de pessoas no país de maioria católica lotam as igrejas na Quarta-Feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma no calendário cristão.