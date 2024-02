Estados Unidos registram primeira morte por varíola do Alasca; entenda

Os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso fatal de uma rara infecção da doença conhecida como Alaskapox (AKPV), a "varíola do Alasca", doença rara causada por um vírus do mesmo gênero da varíola. O óbito foi confirmado, na última sexta-feira (9/2), pelas autoridades norte-americanas. O idoso estava fazendo um tratamento contra câncer e por isso estima-se que seu sistema imunológico estava debilitado.

A doença foi descoberta em 2015 e tem pequenos mamíferos como principais vetores da doença, mas não se sabe ao certo como aconteceu a infecção que levou à morte do paciente.

De acordo com as autoridades de saúde norte-americanas, o paciente residia sozinho em uma área florestal e não relatou viagens recentes. Autoridades investigam se a doença foi contraída por arranhões de um gato de rua, que o idoso dizia cuidar.

O paciente notou um ferimento vermelho na axila em setembro do ano passado. Ele procurou atendimento médico e recebeu tratamento com antibióticos, mas não obteve melhora. Nas semanas seguintes, começou a sentir fadiga e dor no ombro. Em meados de novembro, ele foi hospitalizado e, em janeiro, morreu.

Este é o primeiro caso de varíola do Alasca registrado fora do interior do estado, o que pode indicar que o vírus está mais disseminado do que se imaginava. Apenas seis outros casos do vírus foram relatados às autoridades de saúde do estado desde o primeiro em 2015. Todos tiveram casos leves e se recuperaram.



