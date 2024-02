Nesta quarta-feira (14/2) viralizou nas redes sociais uma operação policial peruana, na qual um policial se fantasiou de ursinho romântico para prender duas suspeitas de tráfico de drogas. A fantasia atraiu as duas mulheres, mãe e filha, para o lado de fora da casa, no Valentine’s Day, dia dos namorados comemorado em diversos países, onde foram presas. Mas essa não é a primeira vez que a polícia do Peru usa datas comemorativas para se fantasiar e prender suspeitos.

“Operación Marvel”







< >

Em novembro de 2022, agentes policiais se fantasiaram de personagens dos Vingadores, como Homem-Aranha, Viúva-Negra, Capitão-América e Thor, e percorreram a pé as ruas de um bairro no distrito de San Juan de Lurigancho, um dos mais populosos da cidade de Lima.

Os "super-heróis" integrantes do Esquadrão Verde da polícia prenderam três homens e uma mulher de um grupo conhecido como "Os Vilões de Mariátegui". "Pensamos que, com essas fantasias, não chamaríamos atenção, já que aqui é uma escola, e se as pessoas vissem esses personagens andando na rua iriam pensar que vão fazer um show aqui no colégio", disse David Villanueva, chefe do Esquadrão Verde da polícia à Agência France-Presse.

De acordo com os policiais, a gangue pensou que era algum tipo de pegadinha ou brincadeira feita na região. Quando perceberam, já haviam saído de casa e sido presos.

A operação permitiu a apreensão de mais de 3 mil pacotes pequenos de pasta base de cocaína, 287 de cocaína e 127 de maconha, que estavam escondidos na casa.

“Operación Halloween”



< >

Uma operação realizada na noite de Halloween levou à captura de dois traficantes no distrito de San Juan de Lurigancho, em Lima, que foi declarado em estado de emergência em 18 de setembro devido ao aumento do crime organizado e da delinquência.

Policiais disfarçados como Freddy Krueger (de A Hora do Pesadelo), Jason Voorhees (o personagem de "Sexta-feira 13") e Tiffanny a noiva de Chucky (de "Brinquedo Assassino"), prenderam os suspeitos de tráfico. A operação apreendeu 1.568 pequenos pacotes de pasta de cocaína e mil dólares.

“Operación Natal”



< >

Um policial disfarçado de Papai Noel participou de uma operação contra a venda de drogas na cidade peruana de Huaral, ao norte da capital Lima. Como a casa dos traficantes ficava em uma área inacessível às autoridades, o disfarce de Papai Noel foi fundamental para que a operação policial "fosse bem-sucedida", disse o Coronel Walter Palomino, chefe da Brigada Verde, encarregada de liderar a investigação, ao jornal El País.

Durante a operação, dois homens foram presos — a polícia peruana informou que seus codinomes eram "El Grinch" e "Panetón" — e centenas de pequenos pacotes contendo pasta de cocaína e maconha foram apreendidos.

“Operación San Valentín”

"Operación San Valentín" (foto: Carlos Mandujano / AFP)

Os agentes disfarçados de urso para o dia dos namorados surpreenderam duas mulheres que estavam vendendo pasta de cocaína e maconha em uma casa no populoso distrito de San Martin de Porres, ao norte de Lima. "O pessoal do grupo Terna usou o ursinho de pelúcia para essa circunstância porque as drogas estavam sendo vendidas lá", disse à AFP o coronel Walter Palomino.

O policial, disfarçado de urso, carregava um balão e uma placa escrito “você é meu motivo para sorrir", chegou e se ajoelhou em frente à casa dos traficantes. O urso esperou até que uma das duas mulheres saísse da casa, quando então ela foi presa com o apoio de outros policiais. Eles então entraram na casa e pegaram a outra mulher.

"Foi uma operação surpresa para eles no dia do amor", disse à AFP o suboficial disfarçado.