'Putin matou meu marido', diz viúva do opositor russo Navalny

RUSSIA 16 02 2024 Alexei Navalny, líder da oposição Rússia morreu aso 47 anos em uma prisão no Círculo Polar Ártico, informou nesta sexta-feira (16/2) o serviço penitenciário local.Conhecido por ser o crítico mais veemente do presidente Vladimir Putin, Alexey condenado a 19 anos de prisão por condenações comundidade internacional suspeita de motivação politica foto RS /via fotos Publicas - (crédito: RS /via fotos Publicas)