Americano confessa assassinato perto de famoso castelo na Alemanha

O réu Troy Philipp B, de 31 anos, cidadão americano, cobre o rosto com uma pasta enquanto está no banco dos réus antes do início de seu julgamento pelas acusações de estupro, assassinato e tentativa de homicídio de duas mulheres perto da Baviera. Castelo de Neuschwanstein em 2023 - (crédito: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AFP)