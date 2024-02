Uma visitante do Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, capturou o momento em que um enorme pedaço de gelo se rompeu da geleira Perito Moreno. O registro foi compartilhado no sábado (17/2), nas redes sociais. O fenômeno ocorre pela pressão que as águas exercem sobre um dique natural que a geleira vai ajustando à medida que avança sobre a costa rochosa.



A geleira Perito Moreno está localizada no Parque Nacional Los Glaciares, no sudoeste da província de Santa Cruz, na Argentina. A província faz parte do lado argentino da Patagônia. O Parque Nacional de Los Glaciares, do qual a geleira Perito Moreno faz parte, foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1981 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Por isso, a região é de alta preservação.

Veja o vídeo:

"As geleiras Upsala, Onelli e Perito Moreno nascem nas águas geladas e leitosas do enorme Lago Argentino, parcialmente incluído na propriedade. A vista mais impressionante é a famosa Geleira Perito Moreno. Esta grande geleira bloqueia um canal estreito formado pelo Lago Argentino, elevando assim o nível da água temporariamente. Isso, por sua vez, causa rupturas estrondosas regulares da língua da geleira no lago", informa Unesco.

Pela beleza, a geleira atrai um grande número de visitantes nacionais e internacionais, o que exige que as autoridades criem um planejamento do turismo, por tratar-se de um local de preservação. "A beleza avassaladora da paisagem é sintetizada no encontro da geleira Perito Moreno com o Lago Argentino. A vasta frente da geleira em movimento lento e constante, de até 60 metros de altura, lança regularmente icebergs azulados nas águas do Lago Argentino, um espetáculo audiovisual que atrai visitantes de todo o mundo", pontua a Unesco.