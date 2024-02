Cientistas desvendam mistério de explosão de estrela em galáxia vizinha à Terra

Cientistas descobriram que a estrela de nêutrons em roxo está no centro de um brilhante 'colar de pérolas' de gás superaquecido - (crédito: NASA/JOSEFIN LARSSON) Pallab Ghosh - Correspondente de Ciência da BBC

Cientistas dizem ter resolvido o mistério do que está por trás de uma célebre explosão cósmica.

Em fevereiro de 1987, uma estrela foi vista explodindo em uma galáxia próxima. Foi visível da Terra durante meses, brilhando com o poder de 100 milhões de sóis.

Havia tantos detritos que nem mesmo os telescópios mais poderosos conseguiram confirmar o que restava em seu cerne.

Novos resultados confirmam que se trata de uma estrela de nêutrons, tão densa que uma colher de chá dela pesaria 10 milhões de toneladas.

A apresentadora do programa da BBC Sky at Night, dra. Maggie Aderin-Pocock, disse que foi como resolver um "mistério de assassinato".

"É a morte de uma estrela e o mistério é o que está escondido na mortalha de poeira que envolve o que resta", disse ela.

A explosão foi de uma estrela enorme, com 20 vezes a massa do nosso Sol, a chamada supergigante azul.

Sua vida terminou de forma espetacular em um processo chamado supernova, prosaicamente chamado de SN 1987A pelos astrônomos. Foi a primeira supernova visível a olho nu em 400 anos e pertencia a uma estrela cujos detalhes foram capturados e registrados por astrônomos antes de explodir.

Aderin-Pocock certa vez trabalhou em um projeto para resolver o quebra-cabeça de SN 1987A, que ela diz ser figurativa e literalmente uma grande estrela.

"O fato de ser visível deu-lhe um estatuto de celebridade fora do mundo da ciência. E SN 1987A também está muito próxima do coração dos astrônomos porque estava relativamente próximo, e eles foram capazes de capturar tantos detalhes do ciclo de vida da estrela."

As observações fizeram da SN 1987A o laboratório ideal no céu para verificar os detalhes das teorias sobre como as estrelas morrem. Mas faltou uma peça crítica do quebra-cabeça – o que restou em seu cerne após um evento tão cataclísmico.

A teoria diz que as estrelas entram em colapso quando ficam sem combustível para realizar as reações nucleares que as fazem brilhar. A massa da estrela é tão grande que sua força gravitacional esmaga seus próprios átomos para produzir o material mais denso do Universo, que é chamado de estrela de nêutrons, ou se for uma estrela maior, pode se tornar um buraco negro.

Mas qual foi o caso? Isso é importante para os astrônomos saberem, porque as supernovas espalham os elementos pesados ??que ajudam a formar e a sustentar a vida por todo o Universo.

Pesquisadores que escreveram na revista Science dizem ter evidências fortes, se não esmagadoras, de que se trata de uma estrela de nêutrons.

O professor Claes Fransson, da Universidade de Estocolmo, na Suécia, que liderou o estudo, disse que foi a primeira vez que alguém conseguiu sondar o centro da supernova e o que foi criado lá.

"Sabemos agora que existe uma fonte compacta de radiação ionizante, provavelmente proveniente de uma estrela de nêutrons. Estávamos à procura disso desde o momento da explosão, mas tivemos de esperar para podermos verificar as previsões."

Os novos dados indicam que a superfície da estrela de nêutrons estaria a cerca de um milhão de graus, tendo arrefecido a partir de cerca de 100 mil milhões de graus.

Estrela bebê

A equipe continuará a monitorar a área da supernova para entender mais sobre os detalhes precisos da explosão. E os dados dão à equipe a oportunidade de monitorar uma estrela de nêutrons "bebê" muito antiga e compará-la com outras mais antigas para ver como esses pesos pesados ??cósmicos evoluem ao longo do tempo.

"Se tivermos sorte, nos próximos anos poderemos até ver a estrela de nêutrons no centro de maneira adequada, observando relativamente de perto um desses objetos intrigantes no início de sua vida".

As observações foram possíveis graças ao Telescópio Espacial James Webb (JWST) da Nasa. Além de ser o observatório espacial mais poderoso já construído, possui instrumentos que fazem medições em frequências infravermelhas e, assim, podem ver além da poeira espacial que durante tanto tempo bloqueou a nossa visão.

O professor Mike Barlow, da UCL, diz que embora tenha havido vários indícios indiretos, o JWST obteve "a primeira evidência direta" de que se trata de uma estrela de nêutrons.

"O mistério sobre se uma estrela de nêutrons está escondida na poeira já dura mais de 30 anos e é emocionante que o tenhamos resolvido."

'Prova do crime'

Os dados do JWST foram analisados ??por 34 cientistas de 12 países. Eles encontraram luz de átomos dos elementos argônio e enxofre, que só poderiam ter sido produzidos por radiação poderosa vinda de uma estrela de nêutrons no centro da supernova.

Não existe uma imagem direta da própria estrela de nêutrons, mas seria difícil que qualquer outra coisa explicasse as leituras, de acordo com o dr. Robert Massey, da Royal Astronomical Society.

Portanto, embora os detetives astrônomos ainda não tenham a "prova do crime" do mistério do assassinato, eles conseguem ver a "fumaça da arma".