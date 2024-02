Um padre católico recebeu um cálice envenenado durante a celebração de uma missa em Cessaniti, na Itália. O caso ocorreu no sábado (24/2) após o religioso se manifestar contra uma organização mafiosa, conhecida como Ndrangheta.

O padre Felice Palamara, que é famoso por fazer denúncias contra o crime organizado, percebeu o cheiro de água sanitária no cálice e suspeitou de algo estranho. Ele interrompeu a celebração dizendo que não estava se sentindo bem e chamou as autoridades.

De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, a polícia está investigando pelas imagens das câmeras da área para identificar os responsáveis. “Tenho certeza de que esta intimidação não tem nada a ver com os meus paroquianos porque estou aqui há dez anos e sempre tive uma relação de amor e carinho com as pessoas da paróquia”, disse Palamara ao jornal italiano.



“Não permitimos que ninguém prejudique nossa paróquia, ninguém pode parar uma cidade que merece redenção e quer crescer”, concluiu.

Além disso, nos últimos dias, outro padre da região, Francesco Pontoriero, também foi intimidado. Um gato foi morto e colocado no capô do carro dele, além de receber cartas ameaçadoras.

A prefeitura de Drapia, que fica a 27 minutos de Cessaniti, comentou o ocorrido, ofereceu apoio ao padre e condenou "o ato vil". "As ações só podem ser consideradas um ato de covardia e intolerância profunda. A comunidade drapia está próxima dos dois padres, que sempre se empenharam com dedicação e amor pelo bem do próximo. Ninguém pode impedir o bem que Don Felice e Don Francesco semeiam todos os dias com a sua operação. Ninguém pode parar o bem", diz uma nota publicada nas redes sociais.