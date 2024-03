Orca devora tubarão-branco em ataque 'surpreendente'

A orca solitária (à direita na imagem) 'despedaçou' o tubarão em menos de dois minutos - (crédito: CHRISTIAAN STOPFORTH/DRONE FANATICS) BBC News

Uma orca foi filmada caçando e matando um tubarão-branco em um ataque "surpreendente".

Cientistas afirmaram que as imagens do episódio são "sem precedentes" e demonstram as habilidades predatórias excepcionais das orcas.

Duas orcas ao largo da costa da África do Sul, já haviam sido observadas trabalhando juntas para caçar e matar tubarões, incluindo tubarões-brancos.

"Isso nos pegou de surpresa", disse a bióloga de tubarões Alison Towner.

A pesquisadora, que trabalha na Universidade Rhodes em Grahamstown, África do Sul, estuda esses animais há vários anos.

Ela e seus colegas publicaram uma descrição detalhada e macabra de suas novas - foi, segundo os cientistas, "solitário e rápido".

A orca macho matou o tubarão e consumiu seu fígado - tudo em menos de dois minutos.

Os cientistas capturaram pela primeira vez imagens de drone mostrando duas orcas machos trabalhando juntas para caçar tubarões-brancos em 2022.

Em seguida, os pesquisadores relataram que os animais, apelidados de Estibordo e Bombordo, "demonstraram uma predileção por extrair e consumir os fígados dos tubarões".

Durante os ataques, os tubarões circulavam de maneira apertada ao redor das orcas, em uma tentativa desesperada de evitar a predação", lembrou Towner.

Neste ataque recentemente relatado, Bombordo caçou sozinho. Os cientistas descreveram como a orca segurou a barbatana peitoral esquerda de um tubarão juvenil de 2,5 metros e "avançou várias vezes antes de eventualmente eviscerá-lo".

O cientista de mamíferos marinhos Luke Rendell, da Universidade de St. Andrews, chamou isso de "uma observação realmente bela" do comportamento.

"É interessante que seja apenas um animal", disse ele à BBC News, e quanto habilidade ela demonstra ao lidar com o tubarão - batendo nele de lado e agarrando a barbatana peitoral para se manter longe daquelas grandes e perigosas mandíbulas.

"Um tubarão-branco representa uma significativa fonte de alimento, então não é surpreendente que em algumas populações [de orcas], onde esses tubarões são encontrados em número suficiente, as orcas tenham aprendido a explorar essa oportunidade."

Isso levanta questões sobre como o comportamento das orcas pode estar afetando as populações de tubarões na região.

Os cientistas não sabem o que está impulsionando esse comportamento, mas Towner disse à BBC News que estava ficando evidente que "atividades humanas, como mudanças climáticas e pesca industrial, estão exercendo pressões significativas sobre nossos oceanos".

E pode haver repercussões na saúde das orcas que caçam tubarões, incluindo a ingestão de toxinas e metais da carne de tubarão.

"Disrupções no equilíbrio dos predadores de topo podem afetar outras espécies também", explicou Towner.

"Os pinguins africanos ameaçados de extinção podem enfrentar aumento da predação por focas-do-cabo [se as focas-do-cabo não estiverem sendo comidas por] tubarões-brancos."

Rendell destacou que não há maneira de saber se o comportamento é novo ou apenas observado pela primeira vez.

"Mas o que realmente se destaca é a habilidade desses animais como caçadores."

Towner acrescentou que cada descoberta nessas interações [entre orcas e tubarões] era "fascinante".