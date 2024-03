Com três vitórias em um dia, Trump dobra número de delegados e se aproxima de nomeação

Os resultados deste sábado refletem o favoritismo de Donald Trump às vésperas da Superterça, em 5 de março, quando 16 Estados realizam primárias simultâneas - (crédito: Getty Images via AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

O ex-presidente Donald Trump se aproxima da indicação a candidato do partido Republicano na corrida pela presidência dos Estados Unidos. No sábado, ele dobrou a contagem de delegados após vencer a sua única rival, Nikki Haley, em três Estados: Idaho, Missouri e Michigan.

O ex-presidente conquistou todos os delegados que estavam em disputa no dia, sendo 32 em Idaho, 51 no Missouri e 39 em Michigan. Com isso, dobrou a contagem de 122 para 244 em um único dia. Haley, por outro lado, continua com os mesmos 24 delegados. São necessários 1.215 para conquistar a nomeação.

Os resultados deste sábado refletem o favoritismo de Donald Trump às vésperas da Superterça, em 5 de março, quando 16 Estados realizam primárias simultâneas.

O último enfrentamento entre Trump e Haley antes da Superterça ocorre neste domingo, quando são esperados os resultados no Distrito de Columbia. A votação está em andamento desde a sexta-feira.

O reduto democrata é considerado a melhor oportunidade para Nikki Haley, que se apresenta como uma alternativa à Trump e tenta conquistar os republicanos mais moderados. Ela tem amargado uma séria de derrotas, inclusive no seu Estado natal, a Carolina do Sul, e em New Hampshire, onde o perfil do eleitorado era considerado mais favorável.

Ao mesmo tempo em que avança para conquistar a nomeação republicana, Trump apareceu com cinco pontos de vantagem sobre Joe Biden em pesquisa do New York Times para a eleição presidencial de novembro. O republicano tem 48% das intenções de voto enquanto o democrata aparece com 43%.

Os resultados acendem um alerta na campanha de Biden: 47% dos americanos reprovam seu governo (número mais alto registrado em qualquer outro levantamento do NYT durante a presidência). E apenas um em cada quatro americanos acredita que os EUA estão na direção certa.

Enquanto os eleitores democratas se mostram divididos sobre a perspectiva de mais um governo Biden, Trump tem conseguido, pelo menos até aqui, consolidar o voto republicano em torno de si. Isso mesmo acumulando uma série de problemas com a Justiça.

Em 25 de março, ele será o primeiro ex-presidente da história americana a enfrentar julgamento em uma ação criminal, a suposta compra de silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Só nesse caso, Trump é alvo de 34 acusações relacionadas às manobras fiscais durante a campanha para esconder o pagamento de US$ 130 mil a Daniels em 2016.

O líder republicano responde ainda pelos documentos secretos encontrados na mansão de Mar-a-Lago, Flórida, e mais dois processos relacionados à tentativa de reverter a derrota para Joe Biden na eleição de 2020 (um movido pelo Departamento de Justiça, outro no Estado da Georgia).

Isso além das ações civis, como as que envolvem o seu império empresarial, a Trump Organization, e a jornalista E. Jean Carroll, que o acusa de tê-la estuprado na década de 1990. Nesse último caso, o republicano já foi declarado culpado por agressão sexual e difamação em dois julgamentos separados.

Apesar disso, 97% dos americanos que votaram em Trump há quatro anos pretendem repetir a escolha, mostrou a pesquisa do New York Times. Em contraste, Biden mantém 83% dos eleitores de 2020 e 10% daqueles que já o escolheram uma vez pensam em votar no líder republicano agora.

(Com agências internacionais)

Saiba Mais Mundo A verdade sobre a ligação de Coco Chanel com os nazistas na 2ª Guerra

A verdade sobre a ligação de Coco Chanel com os nazistas na 2ª Guerra Mundo 'Indianos são pessoas boas, não podemos generalizar', diz brasileira vítima de estupro coletivo

'Indianos são pessoas boas, não podemos generalizar', diz brasileira vítima de estupro coletivo Mundo A megaoperação da Colômbia para recuperar tesouro de navio que afundou há 300 anos no Caribe