O que é a Super Terça das eleições primárias nos EUA que pode confirmar candidatura de Trump à Presidência

Donald Trump está prestes a se tornar novamente o indicado presidencial do Partido Republicano - (crédito: Getty Images)

Donald Trump concorre novamente à presidência dos Estados Unidos, e uma série de votos na chamada "Super Terça-Feira" provavelmente decidirá se ele derrotará sua opositora, Nikki Haley, para se tornar o indicado do Partido Republicano.

O vencedor republicano enfrentará o atual presidente, Joe Biden, na eleição de novembro de 2024.

Quais são os dois principais partidos na política dos Estados Unidos?

O partido Democrata de Joe Biden ocupa a Casa Branca, enquanto o Partido Republicano de Donald Trump est na oposição.

Os democratas geralmente defendem valores sociais mais liberais e tendem a acreditar em maiores gastos do governo.

Os republicanos costumam ser mais conservadores socialmente e geralmente defendem gastos menores e um Estado mais enxuto.

Quanto tempo leva a escolha de candidatos do Partido Republicano?

Os pré-candidatos costumam se apresentar bem antes do início da eleição presidencial, geralmente com mais de um ano de antecedência.

Trump um dos principais lderes do Partido Republicano desde 2016, quando venceu a presidência. No entanto, ele perdeu para o democrata Biden na eleição de 2020.

Para a eleição presidencial em 2024, a expectativa é que Biden não encontre grandes obstáculos e seja o indicado pelos democratas.

O processo de escolha dos candidatos chamado de eleiçes primárias.

O que são as primárias?

As primárias consistem em uma série de eleições estaduais e, em seguida, uma conferência nacional.

Cada estado realiza uma eleição para votar em quem deseja como candidato do partido, e o vencedor geral é oficialmente coroado na Convenção Nacional Republicana (ou Democrata) — um grande evento político em julho de 2024.

Como funcionam as eleições primárias?

Cada estado pode escolher seu candidato de duas maneiras.

Quase todos os estados realizam uma votação secreta, como em uma eleição geral, nas suas eleições primárias.

Alguns poucos realizam os chamados caucus, ou seja, reuniões de integrantes do partido que discutem e selecionam seus candidatos para as eleições. Durante o caucus de Iowa, os eleitores se reúnem em locais específicos para escolher seus candidatos presidenciais preferidos.

Este evento é especialmente relevante por ser um dos primeiros do calendário eleitoral americano, e muitas vezes influencia a força das campanhas políticas e muda o rumo das primárias presidenciais.

Os estados têm regras diferentes sobre quem pode votar — frequentemente apenas afiliados do Partido Republicano.

A partir do número de votos que cada candidato recebe, é escolhido um número proporcional de delegados para representá-los na convenção nacional em julho.

Quando começa a votação?

A votação começa com o caucus de Iowa, em janeiro.

Em seguida, vem a primária de New Hampshire.

Além da Super Terça, o mês de março tem a primária da Carolina do Sul, a primária de Michigan, os caucus em Nevada e nas Ilhas Virgens.

O que é a Super Terça?

A Super Terça, em 5 de março, é o maior dia de votação.

As eleições do Partido Republicano são realizadas em 15 estados, incluindo os mais populosos — Califórnia e Texas — além do território dos Estados Unidos na Ilha de Samoa.

Com 874 dos 2.429 delegados a serem escolhidos em um único dia, neste dia, muitas vezes o vencedor provável se destaca.

No entanto, Donald Trump já garantiu uma liderança sólida, com 122 delegados contra apenas 24 de Nikki Haley.

Haley tem uma chance matemática de impedir a indicação do ex-presidente.

Mas, mesmo assim, ela pode optar por continuar na corrida, o que levaria a votação até junho de 2024.

Quem é o favorito para vencer as primárias republicanas?

Donald Trump continua como favorito, após triunfar em todas as seis eleições primárias realizadas até agora.

Cada vitória de Trump aproxima os Estados Unidos de uma reprise da disputa de 2020 entre o ex-presidente e o atual presidente Joe Biden.

Trump terá meses agitados na corrida à Casa Branca, enquanto enfrenta várias acusações criminais, incluindo tentativa de reverter os resultados da eleição de 2020.

Ele nega qualquer irregularidade e afirma que as acusações têm motivações políticas.

Ainda que Trump seja condenado ou preso, a legislaço permite que ele pemaneça na corrida pela Casa Branca.

O que aconteceu com os opositores de Trump?

Nikki Haley, ex-embaixadora dos EUA na ONU, é a única que restou entre os republicanos como opositora de Trump.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da corrida e manifestou seu apoio ao ex-presidente.

Outros candidatos presidenciais, incluindo o empresário indo-americano Vivek Ramaswamy e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, também abandonaram a corrida.

Tendo perdido para Trump em todas as primárias, inclusive em seu estado natal da Carolina do Sul, Haley afirma que permanecerá na disputa porque os eleitores "têm direito a ter uma escolha real, não uma eleição estilo soviético com apenas um candidato".