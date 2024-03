Por que estrela do K-Pop se desculpou aos fãs por descoberta de namorado

A estrela do K-pop Karina pediu desculpas aos fãs depois que seu relacionamento com o ator Lee Jae-wook se tornou público - (crédito: Getty Images) Kelly Ng - BBC News

A estrela de K-pop Karina emitiu um pedido de desculpas depois que fãs enfurecidos a acusaram de “traição” — porque descobriram que ela tem um namorado.

Eles protestaram com um caminhão em frente à agência da artista após descobrirem que ela estava em um relacionamento com o ator Lee Jae-wook.

“O amor dado a você por seus fãs não é suficiente?”, um painel eletrônico no veículo questionava.

Em carta compartilhada no Instagram, a vocalista da banda sul-coreana Aespa prometeu “curar as feridas” que infligiu.

“Peço desculpas por surpreendê-los tanto”, escreveu a jovem de 23 anos, prometendo mostrar um “lado mais maduro e diligente” no futuro.

A cantora, cujo nome verdadeiro é Yu Ji-min, é líder da girl band Aespa — formada por quatro mulheres — desde sua estreia em 2020, com o single Black Mamba. No ano passado, o álbum da banda My World vendeu 2,1 milhões de cópias na Coreia do Sul.

Mas este não é um incidente isolado. As estrelas pop da Coreia do Sul e do Japão trabalham em indústrias que notoriamente exercem uma enorme pressão — nas quais revelações pessoais podem ser complicadas.

Há apenas uma década, era uma prática comum das agências de K-pop proibir novas estrelas de namorar ou até mesmo ter um celular pessoal — e mesmo agora assumir um relacionamento amoroso é frequentemente considerado um escândalo para os fãs.

Em agosto do ano passado, a BBC noticiou como o relacionamento da vocalista da banda Blackpink, Jisoo, com o ator Ahn Bo-hyun abalou o mundo do K-pop. Alguns especialistas disseram à BBC, na época, que as agências de estrelas pop buscam vendê-las como ídolos “romanticamente alcançáveis”.

No Japão, muitas estrelas pop estão sujeitas a cláusulas de “proibição de namoro” em seus contratos, e casar requer permissão.

A notícia do relacionamento de Karina veio a público pela primeira vez em 27 de fevereiro. A cantora e Lee, de 25 anos, confirmaram posteriormente que os dois haviam se conhecido no ano passado.

A agência de Lee, a C-JeS Studio, pediu um "respeito afetuoso... já que isso envolve sua vida privada".

Mas alguns fãs de Karina foram até a sede da SM Entertainment, empresa que formou e administra a Aespa, protestar. O uso de caminhões se tornou uma prática comum usada por fãs de K-pop ultimamente para mostrar apoio ou descontentamento.

"O amor dado a você pelos fãs não é suficiente? Por que você escolheu trair os fãs? Por favor, peça desculpas diretamente. Caso contrário, você vai ver uma diminuição nas vendas de álbuns e lugares vazios nos shows", dizia uma das mensagens exibidas no painel eletrônico do caminhão.

No entanto, nem todos os fãs ficaram insatisfeitos com o relacionamento da cantora com Lee, que estreou na série coreana Memórias de Alhambra em 2018 e ganhou destaque após estrelar o drama de fantasia Alquimia das Almas.

"Você não precisa se desculpar por seus sentimentos. Sempre vou torcer pela sua felicidade. Você merece todo amor, apoio, todas as coisas boas", escreveu um deles.