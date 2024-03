Um militar britânico aposentado e milionário com patrimônio estimado em 500 mil libras esterlinas (cerca de R$ 3,15 milhões) deixou como herança para as netas apenas R$ 315. Frederick Ward Snr morreu em 2020, aos 91 anos, e a herança foi dividida entre dois dos três filhos — Terry Ward e Susan Willtshire. O tercerio filho, Freed Jr, faleceu em 2015.

As cinco netas do patriarca, filhas de Fred Jr, receberam apenas a quantia de 50 libras esterlinas (aproximadamente R$ 315 na cotação atual) cada, com as explicação de que as mesmas haviam o decepcionado. A insatisfação das netas levou o caso para a Justiça britânica, sob o argumento de que os tios exerceram influência indevida sobre o avô na elaboração do testamento, reivindicando assim a parte que lhes seria de direito, equivalente a um terço do patrimônio total.

Contudo, o juiz James Brightwell, responsável pelo caso, rejeitou as acusações, destacando a racionalidade do testamento e a capacidade do avô de tomar decisões. O magistrado ressaltou que o testamento reflete a profunda decepção de Frederick Ward Snr em relação às netas, com quem mantinha "contato muito limitado" nos últimos anos de vida. O documento alega que, após a morte de Fred Jr., o vínculo entre as partes tornou-se ainda mais escasso, com as netas raramente visitando o avô durante internações hospitalares.

O juiz James Brightwell declarou que as circunstâncias após a morte de Fred Jr. e o contato esporádico com as netas provavelmente contribuíram para a decepção do avô. O testamento, redigido em 2018, dois anos antes da morte, revela que o militar aposentado expressou seu descontentamento, mencionando a ausência de visitas durante três hospitalizações devido a problemas pulmonares.