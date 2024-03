Turista descobre câmera escondida em banheiro de cruzeiro de luxo

Um homem filipino identificado como Arvin Joseph Mirasol, que trabalhava na rede de cruzeiros de luxo Royal Caribbean, foi acusado de esconder câmeras de vídeo dentro de banheiros de cabines para gravar passageiros. Ele foi preso no último domingo (3/3), após o barco Symphony of the Seas (Sinfonia dos Mares) atracar na cidade de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, Estados Unidos.

As câmeras foram descobertas por uma turista que estava no cruzeiro no dia 25 de fevereiro. De acordo com documento protocolado na Justiça, o objeto estava fixado no balcão na parte de baixo da pia. A passageira acionou os responsáveis pelo navio que enviaram agentes para dar início às investigações.

Ainda de acordo com informações da justiça responsável pelo caso, foram encontrados diversos vídeos de mulheres nuas e imagem de abuso sexual de crianças no celular do acusado e em cartões de memória. Um dos vídeos mostra o próprio acusado instalando uma câmera no banheiro de uma cabine.

O acusado confessou os crimes e relatou que primeiro descobria quem eram os passageiros das cabines para depois instalar as câmeras de vídeo. Segundo ele, a instalação dos objetos de gravação eram feitos desde dezembro, quando começou a trabalhar no navio. Em depoimento, o homem ainda confessou que entrava nas cabines e se escondia embaixo das camas dos hóspedes quando eles estavam no banho e, de lá, gravava mais vídeos.

Arvin foi preso no domingo (3/3) em Fort Lauderdale, no estado da Flórida e foi acusado de produzir e possuir pornografia infantil.

Arvin vai enfrentar na Justiça estadual da Flórida um processo por observar secretamente outras pessoas sem o consentimento delas e em situações íntimas, além de produzir e armazenar pornografia infantil. A empresa de cruzeiros Royal Caribbean afirmou que demitiu o homem e que está cooperando com a investigação.