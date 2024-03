Notícias

A polêmica decisão de Nova York de usar Guarda Nacional para combater crimes no metrô A decisão da governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, de enviar tropas da Guarda Nacional para proteger o metrô da cidade de Nova York, provocou diferentes reações entre os usuários do transporte. Enquanto alguns disseram à BBC que foi uma boa ideia, outros expressaram preocupação de que a medida leve a discrimimação racial. Entenda.