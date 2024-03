Oscar 2024: confira todos os ganhadores dos prêmios da Academia de Hollywood

Robert Downey Jr., Da'Vine Hoy Randolph, Emma Stone e Cillian Murphy com suas respectivas estatuetas do Oscar - (crédito: Getty Images) Leire Ventas - Correspondente da BBC News Mundo em Los Angeles

Oppenheimer foi consagrado o grande vencedor da 96ª edição do Oscar no domingo (10/3) .

O filme sobre o “pai” da bomba atômica ganhou sete estatuetas, incluindo na categoria de melhor filme, melhor diretor para Christopher Nolan, melhor ator para Cillian Murphy e melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr.

Em uma cerimônia com poucas surpresas, na qual a maior parte das apostas da crítica e do público se concretizaram, Pobres Criaturas também conquistou vários prêmios.

Uma das quatro estatuetas que o filme do grego Yorgos Lanthimos arrebatou foi graças a Emma Stone, que ganhou o prêmio de melhor atriz por interpretar a protagonista Bella Baxter.

O Oscar de Da'Vine Joy Randolph como melhor atriz coadjuvante foi o único de Os Rejeitados; e o de Billie Eislish, que recebeu o prêmio de melhor canção original por What Was I Made For?, foi o único Oscar do grande sucesso de bilheteria do ano, Barbie.

Assassinos da Lua das Flores voltou para casa sem nenhuma estatueta, apesar de ter recebido 10 indicações.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores.

Os ganhadores

Melhor filme: Oppenheimer

Melhor diretor: Christopher Nolan – Oppenheimer

Melhor atriz: Emma Stone – Pobres Criaturas

Melhor ator: Cillian Murphy - Oppenheimer

Melhor atriz coadjuvante: Da’Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

Melhor ator coadjuvante: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Melhor roteiro original: Anatomia de Uma Queda— Justin Triet, Arthur Harari

Melhor roteiro adaptado: American Fiction - Cord Jefferson

Melhor edição: Oppenheimer

Melhor filme estrangeiro: Zona de Interesse

Melhor animação: O Menino e a Garça

Melhor curta-metragem de animação: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko - Dace Mullins, Brad Booker

Melhor maquiagem e penteados: Pobres Criaturas

Melhor design de produção: Pobres Criaturas

Melhor design de figurino: Pobres Criaturas

Melhores efeitos visuais: Godzilla Minus One

Melhor documentário: 20 Dias em Mariupol

Melhor documentário de curta-metragem: The Last Repair Shop

Melhor fotografia: Oppenheimer

Melhor curta-metragem: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales

Melhor som: Zona de Interesse

Melhor trilha sonora original: Oppenheimer

Melhor canção original: What Was I Made For? - Barbie