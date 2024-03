Como foto de Kate Middleton em família alimentou rumores em vez de saciar curiosidade pública

Recuperando-se de uma cirurgia abdominal, a foto foi tirada pelo príncipe William, e não por um fotógrafo oficial - (crédito: PRINCE OF WALES) Daniela Relph - Correspondente Real

Era para ser a imagem que tranquilizaria o público e que acalmaria os rumores que circulam online sobre o bem-estar da princesa de Gales. Mas não foi bem assim.

Em vez disso, cada detalhe da foto que Catherine (Kate Middleton) e o príncipe William divulgaram no domingo, Dia das Mães da Inglaterra, está sendo analisado.

Partes do pulso e da manga do casaco da princesa Charlotte estão faltando? As mãos do Príncipe Louis estão certas? Aquela árvore ao fundo deveria ter folhas assim em meados de março?

E a foto, que foi publicada para colocar fim às perguntas sobre por que Catherine não tem estado diante dos olhos do público, não foi capaz de fazê-lo.

A linguagem usada pelas agências de notícias, que retiraram a imagem de seus canais de distribuição, aumentou o drama.

A Reuters emitiu um "aviso para deletar" dizendo que seus clientes não publicassem a foto. A Associated Press (AP) enviou um e-mail de "apagamento de fotos" acusando a fonte de "manipular" a imagem.

A BBC publicou a foto pela primeira vez às 12h do domingo, horário de Brasília.

Para publicar a nova foto o mais rápido possível, pegamos a imagem usada pelo Palácio de Kensington em suas contas de rede social.

A imagem também foi distribuída a toda a imprensa do Reino Unido através da agência PA Media. Esta é a prática usual quando nós da BBC não filmamos o evento ou tiramos a foto nós mesmos.

Mas dado que esta é a Família Real e uma foto que seria vista por centenas de milhões em todo o mundo, por que não havia um fotógrafo profissional atrás da câmera?

Eventos reais privados são frequentemente cobertos por um fotógrafo convidado, seja um fotógrafo de retratos respeitado ou um membro da imprensa nacional que deve então distribuir a foto para toda a imprensa através do que se chama de "rota real".

No entanto, enquanto a princesa de Gales se recupera de uma cirurgia, o grupo de pessoas em seu entorno tem sido limitado a amigos e familiares próximos.

O que significou não utilizar um fotógrafo oficial.

Em vez disso, o príncipe William tirou a foto da esposa e dos três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Mas este também é o modus operandi regular do casal. Catherine, que gosta de fotografia, tirou fotos de seus filhos para marcar seus aniversários, incluindo o da princesa Charlotte em maio passado, o do príncipe George em julho de 2022 e do príncipe Louis em uma praia em Norfolk em abril de 2022.

No ano passado, para o 10º aniversário do príncipe George, em julho, e para o aniversário do príncipe Louis, em abril, voltou-se à velha tradição, e as fotos foram tiradas pela fotógrafa de retratos Millie Pilkington.

Mas, antes que a foto da família tirada pelo príncipe William fosse publicada, ela teria passado pela equipe de redes sociais do Palácio de Kensington, que gerencia as contas online do príncipe e da princesa de Gales.

E pode muito bem ter ocorrido alguma edição na foto original, o que resultou nas inconsistências em sua aparência.

A questão aqui não é que a foto seja falsa ou que a princesa de Gales esteja pior do que aparenta na imagem. Isso parece improvável e seria uma estratégia de alto risco da equipe do Palácio de Kensington.

Ao liberar a foto, eles estão tentando diminuir a especulação e as fofocas, não aumentá-las.

Neste momento, a explicação mais provável é que alguma edição excessiva da imagem para prepará-la para publicação realmente lançou dúvidas sobre sua autenticidade.

A foto, projetada para esfriar a conversa sobre a recuperação da princesa de Gales, em vez disso, acabou alimentando todos os rumores novamente.