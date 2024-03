Fotos de brasileiro são roubadas e usadas em golpe na Austrália

O fotógrafo e influenciador Ike Levy, ex-marido da cantora Luciana Mello, descobriu que teve suas fotos roubadas e usada para dar golpes em mulheres na Austrália. De acordo com o jornal The Age, as fotos eram das contas de Facebook e Instagram do fotógrafo e serviram para os golpistas criarem o personagem Franklin Edward, um suposto engenheiro americano que convencia vítimas a depositarem dinheiro em sua conta.

Ao jornal australiano, Marilyn Ayres, uma aposentada de 70 anos, disse que foi uma das vitimas e repassou quase US$ 200 mil, o equivalente a quase R$ 1 milhão, para os golpistas. Ela chegou a fazer 32 depósitos de US$ 181.540 em bitcoins em uma conta falsa. "Fizeram eu me sentir vulnerável e crédula, e isso é pior para aqueles que são muito mais velhos", disse a aposentada que após o caso foi internada em um clinica de saúde mental.

Além do personagem Franklin Edward, os golpistas utilizavam outros nome e histórias para atrair as vítimas, como Carlos Michaelson, Mark Hillary e Mark Dugan. O caso foi denunciado e está sendo investigado pela Polícia Federal da Austrália.

Os golpistas se apresentavam o suposto homem como divorciado ou viúvo, tendo perdido a mulher em circunstâncias trágicas e que sofre de problemas financeiros temporários.