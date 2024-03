Kate Middleton será homenageada pela guarda irlandesa no dia de São Patrício

A princesa Kate Middleton será homenageada pelos soldados irlandeses durante o desfile do Dia de São Patrício, neste domingo (17/3). A data celebra o padroeiro da Irlanda. Todos os anos, Kate e o princípe William participam da celebração, mas este ano eles não confirmaram presença devido a recuperação da princesa da cirurgia abdominal feita no início do ano.

De acordo com a People, a guarda irlandesa planeja enviar para ela os melhores votos e dar-lhe três vivas no fim do desfile. Kate é coronel da guarda irlandesa desde 2022.

A princesa não é vista em público desde o fim do ano passado. Em janeiro, foi revelado que ela havia sido internada em Londres para uma “grande cirurgia abdominal planejada”. O Palácio de Kensington disse na época que era improvável que Kate retornasse às funções públicas antes da Páscoa.



No Dia das Mães, Kate postou uma foto ao lado dos filhos que alimentou rumores sobre sua saúde. A foto tinha sido editada. Depois Kate se desculpou em um comunicado que dizia: “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição."