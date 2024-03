Tensões nucleares estão no ponto mais alto em décadas, afirma secretário-geral da ONU

Segundo ele, é preciso dedicar um orçamento maior à diplomacia, ao invés de investir em equipamento bélico - (crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, pediu à comunidade internacional para que não utilizem armas nucleares, conforme as tensões entre países com poderio bélico nuclear atingem "o ponto mais alto em décadas".

Guterres defendeu que, para atingir o desarmamento, é preciso aprimorar o diálogo entre países; cessar as ameaças sobre o uso do equipamento bélico e suspender todos os testes com armas nucleares. Por fim, ele pediu que seja reduzido o número de armas nucleares no mundo. "Esta redução deve ser liderada pelos detentores dos maiores arsenais nucleares, os Estados Unidos e a Federação Russa, que devem encontrar um caminho de regresso à mesa de negociações", afirmou.

Segundo ele, é preciso dedicar um orçamento maior à diplomacia, ao invés de investir em equipamento bélico. "Os investimentos em ferramentas de guerra estão a ultrapassar os investimentos em ferramentas de paz", alerta, em discurso em Nova York.