Por que vídeo do príncipe William e Kate Middleton não deve dar fim a rumores na internet

Foi a primeira vez em que a Princesa de Gales foi vista em público desde o Natal - (crédito: The Sun) Sean Coughlan - Correspondente da família real

Um vídeo borrado de um casal fazendo compras no fim de semana se tornou um assunto de discussão internacional.

Como ela está? São realmente eles? Você já viu todas as teorias malucas nas redes sociais?

Essas imagens do príncipe William e Kate Middleton, publicadas pelo The Sun, são as primeiras em vídeo da princesa de Gales desde a sua cirurgia abdominal em janeiro.

Na aparição inesperada Kate está ao lado do marido em uma loja em Windsor, cidade a oeste de Londres e onde a família real mantém uma de suas residências oficiais. A princesa parece sorridente e relaxada.

Até agora, vimos uma foto granulada da princesa em um carro e aquela polêmica foto de família nítida, mas alvo de edição, para o Dia das Mães.

Quando a imagem em família foi deletada pelas agências fotográficas devido ao medo de ser alterada digitalmente, isso só aumentou o clima de incerteza sobre a saúde dela.

Este vídeo recente indica algo muito mais otimista e cotidiano do que as afirmações bizarras feitas nas redes sociais.

Ela parece bem o suficiente para sair com o marido, esticando as pernas na loja não muito longe de sua casa.

Isso não vai parar o ciclo de rumores, que agora irá especular se são realmente eles, mas é a evidência mais clara até agora de que Kate está melhorando.

Dizem que o vídeo foi feito por uma pessoa que passava pelo lugar. O casal real dificilmente poderia esperar ir até a loja local sem ser visto.

A resposta do Palácio de Kensington tem sido enfatizar a importância da privacidade, especialmente quando Kate está se recuperando de uma cirurgia.

Esta imagem pode convenientemente abafar alguns rumores, mas também levanta uma questão sobre quais momentos devem ser considerados privados para um casal que deseja proteger a sua vida familiar.

Quando publicações dos EUA compartilharam fotos da princesa por paparazzi no mês passado, a imprensa do Reino Unido não as publicou. Mas desta vez estas imagens de um momento privado estão por toda parte.

A diferença prática na veiculação deste vídeo pode ser o grande volume de perguntas nas redes sociais, com afirmações falsas sobre anúncios iminentes e as mais diversas especulações sobre o casal. Havia um vácuo de notícias esperando para ser preenchido.

Foi tão intenso que surgiram teorias da conspiração sobre as teorias da conspiração. Tudo isso estava sendo coordenado? São realmente apenas pessoas aleatórias caçando cliques nas redes sociais?

O príncipe William, Kate e a equipe de relações públicas deles estão plenamente conscientes de toda essa pressão. Eles são membros da realeza, mas não estão isolados do que está sendo dito pelas pessoas.

Eles podem se acalmar durante essa tempestade na mídia após o vídeo recente, mas tudo isso pode não acabar até que Kate retorne ao serviço público depois da Páscoa.

Agora que o casal foi visto comprando algumas coisas no fim de semana, eles podem estar se perguntando qual é o preço da privacidade.