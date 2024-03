Kate Middleton anuncia que está fazendo tratamento contra câncer - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

A princesa de Gales, Kate Middleton, revelou nesta sexta-feira (22/3) que que está na fase inicial de tratamento contra um câncer.

Em uma declaração em vídeo compartilhado nas redes, Kate diz que foi um "grande choque" depois de "alguns meses incrivelmente difíceis".

Mas ela mandou uma mensagem positiva, dizendo: "Estou bem e a cada dia mais forte".

Os detalhes do câncer não foram divulgados, mas o Palácio de Kensington diz estar confiante de que a princesa se recuperará totalmente.

No vídeo, a princesa explica que quando ela fez uma cirurgia abdominal, em janeiro, não se sabia que havia câncer.

"No entanto, os exames após a operação revelaram a presença de câncer. Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento", disse a princesa.

Ela disse que seus pensamentos estão com todos aqueles que são afetados pelo câncer, acrescentando: "Para todos que enfrentam essa doença, seja qual for a forma, por favor, não percam a fé ou a esperança".

Kate diz que demorou para se recuperar da cirurgia de janeiro, feita devido a uma condição que não foi revelada, e que a prioridade agora era tranquilizar a sua família.

"William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família."

"Levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem", acrescentou.

Ela disse que a família agora precisa de "tempo, espaço e privacidade".

Agora não é mais esperado que Kate e o príncipe William apareçam com a família real no Domingo de Páscoa, e o retorno da princesa às suas funções oficiais não será mais antecipado.

O palácio também disse que a súbita ausência do príncipe William de uma cerimônia fúnebre no final de fevereiro ocorreu em razão do diagnóstico de câncer de Kate.

O casal tem enfrentado intensa especulação pública e um frenesi nas redes sociais sobre sua saúde, desde a cirurgia de janeiro. Ela não participa de nenhum evento oficial desde o Natal.

Em seu depoimento em vídeo, ela falou sobre o apoio de sua família. "Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança".

"Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Isso significa muito para nós dois."

O Palácio de Kensington disse que o vídeo da princesa foi filmado na quarta-feira (20/3) pelo BBC Studios, um braço de produção da BBC.

"Juntamente com outros meios de comunicação, a BBC News foi informada pelo Palácio de Kensington sobre o anúncio nesta tarde", declarou a BBC News.