O que se sabe sobre ataque com mortos e feridos em shopping na Rússia - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

Um ataque com armas de fogo em uma sala de concertos dentro de um shopping próximo a Moscou, na Rússia, deixou mortos e feridos nesta sexta-feira (22/3), segundo a imprensa local.

De acordo com as informações iniciais, um grupo de ao menos três pessoas armadas, com uniformes táticos, fizeram disparos na sala de concertos, enquanto as pessoas aguardavam uma apresentação.

Não há, ao menos por ora, números de vítimas confirmado. No entanto, informações preliminares apontam que ao menos 12 pessoas podem ter morrido no ataque e outras 50 ficaram feridas.

Depois do ataque, teve início um incêndio de grandes proporções no prédio.

Cerca de 100 pessoas teriam sido resgatadas no topo do centro comercial, segundo autoridades envolvidas no resgate. Segundo a mídia estatal, ainda há pessoas presas no telhado do edifício aguardando resgate.

Um vídeo obtido pela agência de notícias Reuters mostra um grande incêndio e fumaça saindo do salão em Krasnogorsk, subúrbio de Moscou, onde ocorreu o ataque.

O governo da Rússia descreveu o incidente como um "ataque terrorista". Policiais e bombeiros estão no local acompanhando o caso.

Imagens nas redes sociais mostram homens armados dentro do centro comercial.