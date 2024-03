O que se sabe sobre diagnóstico de câncer de Kate Middleton?

Kate Middleton divulgou um vídeo sobre seu estado de saúdo - (crédito: BBC STUDIOS) BBC Geral

Kate Middleton, a princesa de Gales, contou nesta sexta-feira (22) que está fazendo um tratamento contra um câncer descoberto após uma cirurgia abdominal de grande porte. Ela começou a realizar quimioterapia.

Em uma declaração em vídeo compartilhado nas redes sociais, Kate diz que foi um "grande choque" depois de "alguns meses incrivelmente difíceis".

Mas ela mandou uma mensagem positiva, dizendo: "Estou bem e a cada dia mais forte".

Quando o câncer foi encontrado?

A princesa passou por uma cirurgia em janeiro. O Palácio de Buckingham não revelou detalhes na época, mas disse que o procedimento foi planejado e que sua condição "não estava relacionada ao câncer".

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, Kate diz que testes realizados após a operação revelaram a presença de câncer.

Que tipo de câncer a princesa tem?

O Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe e princesa de Gales, não informou qual é o tipo de câncer enfrentado por Kate Middleton.

Um porta-voz do palácio afirmou: "Não compartilharemos mais nenhuma informação médica particular. A princesa tem direito à privacidade médica, assim como todos nós".

O que é quimioterapia preventiva?

Kate Middleton disse que sua equipe médica aconselhou que ela deveria se submeter a uma "quimioterapia preventiva" e que está nos estágios iniciais do tratamento.

Quimioterapia é um termo genérico para medicamentos que matam células cancerígenas - pode ser administrado por gotejamento ou em forma de comprimido.

A quantidade necessária e com que frequência depende do tipo de câncer e de como a doença está crescendo. O objetivo é reduzir o risco de o câncer permanecer ou voltar.

Bob Phillips, professor de oncologia pediátrica da Universidade de York, disse que a quimioterapia pode ser usada para "limpar" as células cancerígenas, se ainda houver alguma presente.

Como os médicos descobriram o câncer?

Em janeiro, o Palácio de Kensington afirmou que a cirurgia foi bem-sucedida.

Depois, os médicos realizaram exames que revelaram a presença de câncer.

Normalmente, o tecido removido durante a cirurgia seria enviado a um laboratório para análise e para ver quais células existem.

Ela está fazendo tratamento particular ou no sistema público?

A cirurgia de Kate ocorreu na London Clinic, uma instalação privada.

O Palácio de Kensington não comenta onde ela está recebendo cuidados. No vídeo, Kate agradeceu à "fantástica equipa médica" que a tem tratado.

O que é câncer?

O câncer ocorre quando células de uma parte específica do corpo se dividem de forma descontrolada.

Se não forem tratadas, essas células podem potencialmente se espalhar para outros tecidos do corpo, incluindo órgãos, o que é conhecido como câncer secundário ou metastático.

Quantas pessoas desenvolvem câncer no Reino Unido?

No Reino Unido, uma em cada duas pessoas desenvolve algum tipo de câncer durante a vida.

Existem mais de 200 tipos diferentes de câncer – os mais comuns no Reino Unido são de mama, pulmão, próstata e intestino, de acordo com o site do sistema público de saúde britânico, conhecido como NHS.

Cada câncer é diagnosticado e tratado de uma maneira particular.

Qualquer pessoa pode desenvolver câncer, mas o risco aumenta à medida que envelhecemos, porque há mais tempo para o dano celular se acumular.

A maioria dos casos de câncer ocorre em pessoas com 50 anos ou mais. No Reino Unido, um terço de todos os casos ocorre em pessoas com 75 anos ou mais.

A sobrevivência ao câncer duplicou nos últimos 50 anos.

O que você deve fazer se achar que tem câncer?

Se você notar algo que não é normal, consulte um médico.

Esses problemas podem incluir: sangramento ou dor inexplicável; um caroço ou inchaço incomum; cansaço inexplicável e perda de peso; tosse persistente.

Os sintomas que você está enfrentando podem não ser câncer, mas é importante fazer exames e conversar com um médico.