O tempo médio de emissão do visto americano em 2024 tem sido de 30 a 70 dias, o que é mais do que suficiente para que os torcedores brasileiros possam assistir à competição continental que começa em junho - (crédito: Gemini/Google — imagem gerada por inteligência artificial)

A Copa América de 2024, que terá início em 20 de junho na cidade de Atlanta, nos EUA, promete aos torcedores brasileiros uma prévia do que a Seleção poderá apresentar na Copa do Mundo de 2026, que também será realizada no mesmo país. E para aqueles que desejam acompanhar o time do técnico Dorival Júnior na terra do Tio Sam, uma boa notícia: ainda há tempo para tirar o visto americano de turismo e comprar a passagem rumo à Copa América.

De acordo com dados levantados pela Viva América, uma assessoria especializada em serviços para quem deseja viajar para os EUA, o tempo médio de emissão do visto americano em 2024 tem sido de 30 a 70 dias, o que é mais do que suficiente para que os torcedores brasileiros possam assistir à competição continental que começa em junho. Isso representa um avanço significativo em relação à fila que existia no ano passado, quando os viajantes tinham que esperar 600 dias para conseguir um agendamento. Graças aos esforços da embaixada, que contratou mais funcionários e ampliou a capacidade de atendimento, agora é possível obter o visto em questão de semanas.

Para tirar o visto americano em 2024, o primeiro passo é preencher o formulário DS-160 no site do Departamento de Estado dos EUA. Todo o preenchimento deve ser feito em inglês, com exceção do nome, que pode ser escrito em português. O formulário é extenso e leva cerca de uma hora para ser completado. Em seguida, é necessário pagar a taxa de US$ 185 para a emissão do visto e agendar a coleta de biometria em um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e a entrevista consular.

A entrevista consular é obrigatória para todos os solicitantes de visto de turismo pela primeira vez, com exceção de menores de 14 anos e maiores de 79. Geralmente, as entrevistas duram de 1 a 5 minutos e o oficial consular quer saber se o viajante tem condições de arcar com os custos da viagem e se possui vínculos fortes com o Brasil, para evitar riscos de imigração ilegal. É importante ser educado, responder às perguntas de maneira clara e apresentar os documentos de maneira organizada. A vestimenta também é importante, evitando chinelos, regatas e bermudas.

Caso o visto seja aprovado, o passaporte fica retido na seção consular e pode ser retirado pessoalmente ou entregue em casa, dependendo do serviço contratado. O processo de obtenção do visto é relativamente simples e o Brasil tem uma taxa de aprovação de 85%. A intenção dos oficiais é conceder o visto aos brasileiros e garantir que eles conheçam as belezas turísticas dos EUA.