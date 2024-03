Ponte desaba após colisão de navio cargueiro nos EUA: autoridades buscam veículos em rio - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

Uma ponte desabou na madrugada desta terça-feira (26/3) sobre o Rio Patapsco, na cidade americana de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, após ser atingida por um navio cargueiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que está no local, pelo menos 20 pessoas e vários veículos caíram no rio.

A ponte Francis Scott Key foi atingida pelo navio por volta de 1h30 (horário local, 2h30, em Brasília).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a ponte desaba dentro d'água.

Uma grande operação de resgate está em andamento.

Mais informações em breve.