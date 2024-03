Ponte desaba após colisão de navio cargueiro nos EUA: corpos de duas vítimas são resgatados

Havia operários trabalhando na ponte no momento do desabamento, informou secretário de Transporte - (crédito: Reuters) BBC Geral

Uma ponte desabou na madrugada de terça-feira (26/3) sobre o Rio Patapsco, na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, após ser atingida por um navio cargueiro. Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida.

Vários veículos atravessavam a Ponte Francis Scott Key, que tem aproximadamente 3 km de extensão, quando ela desabou. Operários também trabalhavam no local, fazendo reparos na estrutura, na hora da tragédia.

Nas últimas horas, os corpos de duas das seis vítimas foram resgatados. Alejandro Hernandez Fuentes, de 35 anos, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26, ficaram presos dentro de uma picape, que desabou na água junto com a ponte.

As buscas continuam pelos outros quatro corpos, todos de trabalhadores da construção civil que faziam reparos na ponte.

Ronald Butler, da polícia do Estado de Maryland, explicou nesta quarta-feira que mergulhadores não conseguem chegar com segurança à área onde o sonar indica que estes corpos podem estar. As autoridades acreditam que os veículos estão "envoltos em destroços e concreto".

Quando os destroços forem removidos, os mergulhadores retornarão à água para localizar os homens desaparecidos, informou a autoridade policial.

Duas das vítimas são da Guatemala, segundo o consulado do país em Maryland. O governo do México também informou que outras duas vítimas são mexicanas.

O contra-almirante Shannon Gilreath, da Guarda Costeira americana, disse que os desaparecidos são considerados mortos por causa do tempo de desaparecimento e da alta temperatura da água, já que a principal suspeita é de que eles caíram na água após a colisão do navio. Não é descartado que haja mais vítimas.

Já o vice-almirante Peter Gautier, vice-comandante de operações da Guarda Costeira dos EUA, deu uma entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira.

Segundo ele, a maior prioridade da guarda costeira é restaurar a hidrovia para o transporte marítimo, estabilizar o cargueiro Dali, removê-lo e, depois, realizar "uma investigação de acidentes marítimos".

Gautier afirmou que a embarcação tem mais de 1,5 milhão de galões de óleo combustível e óleo lubrificante a bordo e 4.700 contêineres de carga, sendo 56 contendo materiais perigosos e dois desaparecidos no mar.

"Os que estão na água não contêm materiais perigosos e cerca de 13 foram danificados pela colisão", declarou.

Em declaração ainda na terça-feira, o presidente americano Joe Biden alertou que o número de desaparecidos ainda pode mudar.

Biden classificou o colapso da ponte como um "terrível acidente" e lembrou que milhares de empregos dependem do porto de Baltimore.

“Ele movimentou uma quantidade recorde de carga no ano passado. É também o principal porto da América tanto na importação quanto na exportação de automóveis”, disse Biden, acrescentando que 800 mil veículos passam por aquele porto todos os anos.

O presidente americano afirmou que as atividades de busca e resgate no local são "prioridade máxima" e que o governo também fará de tudo pela manutenção dos 15 mil empregos ligados às atividades do porto. O democrata disse ainda que o governo deve arcar com todos os custos de reconstrução da ponte.

A ponte atingida tem 47 anos e faz parte da rodovia I-695 que circunda Baltimore — o tráfego no local foi desviado após o incidente.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a construção desaba para dentro da água.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, descreveu o incidente como uma "tragédia impensável". Já o governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência no Estado.

Causa da colisão ainda é desconhecida

O navio Dali , com bandeira de Cingapura, tem 300 metros de comprimento — e estava a caminho de Colombo, no Sri Lanka.

A embarcação deixou o porto de Baltimore às 00h44 (horário local), antes de desviar da rota e atingir um dos pilares da ponte por volta de 1h30.

A companhia de navegação Synergy Marine Group, responsável pelo navio, informou que a causa exata do incidente ainda não foi determinada. E acrescentou que estava "cooperando totalmente" com as agências federais.

Não há indicação de que a colisão tenha sido intencional ou que esteja relacionada a algum ato de terrorismo, mas ainda é muito cedo para determinar a causa, de acordo com as autoridades.

Todos os 22 tripulantes do navio, incluindo os dois pilotos que estavam a bordo, foram localizados — e não houve feridos entre eles, segundo a companhia.