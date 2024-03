Gêmea siamesa, unida pelo tórax com a irmã, se casa nos Estados Unidos

Abby Hensel, uma das gêmeas siamesas conhecidas mundialmente por sua série de documentários Abby & Brittany, no TLC, se casaram secretamente com Josh Bowling, um enfermeiro e veterano do Exército dos EUA.

Elas compartilham o mesmo corpo, ou seja, a mesma circulação sanguínea e todos os órgãos abaixo da cintura, já que são ligadas pelo tronco. Abby controla o lado direito do corpo, enquanto Brittany controla o esquerdo.

Desde que nasceram em 1990, Abby e Brittany Hensel chamaram a atenção do público, compartilhando a vida e desafios únicos como gêmeas siamesas por meio de suas séries de televisão e outras aparições na mídia. Mesmo constantemente na mídia, as irmãs conseguiram guardar segredo sobre o relacionamento.

Abby Hensel, now 34, from Minnesota, secretly tied the knot with Josh Bowling, 33, a nurse and army veteran in 2021.



Conjoined twins Abby and Brittany

Hensel first gained national attention when they appeared on "The Oprah Winfrey Show" in 1996.



They later starred in the TLC… pic.twitter.com/7EoLMNh5we