Uma mulher de 45 anos morreu após pular no Rio Eagle, na cidade de Anchorage, no Alaska (EUA), com um único objetivo: salvar Groot, seu cãozinho de estimação. Identificada como Amanda Richmond Rogers, a mulher era enfermeira e estava desaparecida desde dezembro do ano passado. A água do rio em que a mulher pulou estava congelada.

Após três meses de buscas, o corpo de Amanda foi encontrado em 24 de março, com ela abraçada ao animal. A informação foi passada pela irmã dela, Jennifer Richmond, em uma entrevista à emissora norte-americana KTUU. Antes de desaparecer, Amanda chegou a ser vista pelo marido nadando sob uma camada de gelo para tentar salvar o cachorro que havia caído no rio.

Ele também tentou resgatar o animal, mas não conseguiu. Amanda Richmond Rogers deixou quatro filhos. Ela trabalhou como enfermeira em um pronto-socorro e em um hospital pediátrico.