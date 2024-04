Três estudantes ficam feridos após tiroteio em escola da Finlândia

Policiais finlandeses guardam a cena por trás de fitas policiais na escola primária de Viertola, onde uma criança abriu fogo e feriu outras três crianças, em 2 de abril de 2024, em Vantaa, nos arredores da capital finlandesa, Helsinque - (crédito: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP) Agence France Press Agence France Press

Três menores de idade ficaram feridos nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola de Vantaa, ao norte de Helsinque, que terminou com a detenção de um suspeito, também menor, informou a polícia.

"Todas as pessoas envolvidas no tiroteio são menores. Segundo as informações da polícia, três pessoas ficaram feridas", afirma uma nota da força de segurança, que chegou ao estabelecimento de ensino às 9H08 (3H08 de Brasília).

As crianças foram mantidas nas salas de aula e vários pais seguiram para a escola, onde foram atendidos pela polícia, segundo a rede de televisão pública Yle.

Um gabinete de crise foi criado, com profissionais da área da educação e funcionários da prefeitura, segundo a imprensa finlandesa.

A escola de Vantaa tem quase 800 alunos, divididos em dois centros, com idades entre 7 e 15 anos, segundo o seu site.