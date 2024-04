"Senti uma pressão na cabeça", diz morador de Taiwan sobre terremoto

Sob condição de não ter o nome revelado, um taiwanês morador de Taipei contou ao Correio que o epicentro do terremoto se localizou na parte noroeste da ilha de Taiwan, no condado de Hualien. "Tudo aconteceu às 8h10 desta quarta-feira (21h10 de terça-feira em Brasilia). Foi muito forte! Eu estava caminhando, subindo uma colina e senti um tipo de pressão na cabeça. Senti todo o corpo sacudir", relatou. "Já passou uma hora e a terra continua a tremer", acrescentou.

Ao chegar em casa, às 9h, ligou a televisão e conferiu as notícias. "Soube que este terremoto foi o mais intenso a atingir Taiwan desde 21 de setembro de 1991. Aquele tremor causou muitos danos no centro de Taiwan", disse. Ele acredita que, pelo fato de o epicentro ser em uma ilha, a destruição não foi avassaladora.

"O metrô e o trem-bala pararam por cerca de 40 minutos, mas voltaram a funcionar. Em Hualien, uma rodovia que atravessa a Cordilheira Central de Taiwan foi afetada por muitos deslizamentos de terra. Alguns túneis também foram bloqueados, interrompendo o trânsito do norte para o leste de Taiwan."

Um terremoto de magnitude 7,5 abalou Taiwan na noite desta terça-feira (2/4) — madrugada de quarta, no horário local — e provocou alertas de tsunami no local e nas ilhas ao sul do Japão, informaram autoridades locais.

O governo de Taiwan e Japão preveem ondas de até três metros na costa. O alerta no Japão foi para ilhas remotas próximas a Taiwan, incluindo a ilha Miyakojima. "Evacuem!", indicou um letreiro na televisão nacional japonesa NHK. "Vem aí um tsunami, por favor evacuem imediatamente", expressou um apresentador dessa emissora. O terremoto teve seu epicentro a 18 km ao sul da cidade taiwanesa de Hualien, com uma profundidade de 34,8 km.