'O Problema dos 3 Corpos': advogado é condenado por envenenar executivo

Um executivo identificado como Xu Yao foi condenado a pena de morte pelo assassinato do fundador da empresa chinesa de jogos eletrônicos Yoozoo Game. O advogado envenenou Lin Qi, em dezembro de 2020, e a motivação do crime teria sido uma disputa sobre a administração da empresa dona dos direitos autorais da série O Problema dos 3 Corpos, que estreou na Netflix em março deste ano.

O empresário morreu no dia 25 de dezembro de 2020, aos 39 anos. Alguns dias depois, Xu foi detido pela polícia após ter recusado confessar o crime e não revelar o veneno que usou, o que teria impedido os médicos de conseguirem salvar a vida de Lin.

Na época, outras quatro pessoas ficaram internadas em estado grave, mas sobreviveram. Intermediários de Xangai disseram que Xu envenenou bebidas no escritório entre setembro e dezembro daquele ano, mesmo período em que aconteceram as negociações para a adaptação do programa.

As acusações foram descritas no Primeiro Tribunal Popular e o caso se tornou público no final de março deste ano.

Reportagens veiculadas pela mídia chinesa citaram fontes da empresa e documentos judiciais apontando uma história de rivalidade e ambição corporativa. O assassinato de Lin foi descrito como "tão bizarro quanto um blockbuster de Hollywood".

O crime

Segundo apontamentos da investigação, Xu teria feito um planejamento cuidadoso antes de executar o homicídio e chegou inclusive, a testar uma variedade de venenos em pequenos animais dentro de um laboratório improvisado. As ações foram classificadas como "extremamente desprezíveis" no julgamento.

Segundo a mídia chinesa, Xu era advogado e entrou na Yoozoo em 2017 para chefiar uma subsidiária chamada The Three-Body Universe, que administrava os direitos da obra. Pouco tempo depois de sua entrada, ele foi rebaixado e teve o salário reduzido devido ao mau desempenho.

Direitos autorais da série

Os direitos autorais de O Problema dos 3 Corpos, que estreou na Netflix em março deste ano, pertencem a companhia Yoozoo Game.

A história é baseada em uma trilogia de ficção científica chinesa que Lin gastou milhões de dólares em 2014 comprando as licenças. Os livros foram escritos pelo autor Liu Cixin. A trama conta a história de um engenheiro contratado para investigar uma onda de suicídios cometidos por cientistas e descobre uma conspiração extraterrestre.

O empresário começou a trabalhar com a plataforma de streaming com David Benioff e DB Weiss - criadores de Game of Thrones - para levar a saga da invasão alienígena ao público internacional.