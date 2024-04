Terremoto em Nova York interrompe sessão do Conselho da ONU; veja

O terremoto de magnitude 4,8 que atingiu Nova York nesta sexta (5/4) foi sentido durante uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a crise humanitária na Faixa de Gaza. A representante da ONG Save the Children, Janti Soeripto, interrompeu o discurso em que falava sobre fome e mortes. "É um terremoto?", perguntou.

A reunião foi suspensa quando os telefones começaram a tocar e vibrar devido aos alertas automáticos de emergência enviados pelo município.

O leve tremor foi sentido em muitos bairros dos distritos de Manhattan e Brooklyn. Nenhum dano ou ferimento foi relatado até o momento. "Não temos informações neste momento sobre danos significativos, mas continuamos a avaliar a situação", escreveu Fabien Levy, porta-voz do prefeito de Nova York, Eric Adams, nas redes sociais.

O terremoto ocorreu às 10h23 no horário local (11h23 no horário de Brasília), a 7 quilômetros a nordeste da estação Whitehouse, Nova Jersey, o estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do Rio Hudson. O sismo ocorreu a uma profundidade de 5 quilômetros.

Veja o momento:

"Os terremotos são raros, mas não impossíveis, ao longo da costa atlântica, região chamada pelos geólogos de ‘margem passiva-agressiva’ para descrever a área onde a placa atlântica e a placa da América do Norte se encontram", explicou o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS).

*Com informações da AFP