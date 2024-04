Britânico de 111 anos é o mais velho do mundo e revela segredo: "sorte"

O britânico John Alfred Tinniswood, de 111 anos, é agora o homem vivo mais velho do mundo. Ele assume o título após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez, de 114 anos, e do japonês Gisaburo Sonobe, de 112 anos.

John nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 26 de agosto de 1912. Ele é bisavô e atualmente reside em uma casa de repouso em Southport, onde a equipe o descreve como “um grande tagarela”. Apesar da idade avançada, John ainda consegue realizar a maioria das tarefas diárias de forma independente. Ele levanta da cama sem ajuda, ouve rádio para acompanhar as notícias e ainda administra suas próprias finanças.

Ao Guinness World Records, John disse que o segredo da sua longevidade é “pura sorte”. “Ou você vive muito ou vive pouco, e não há muito que possa fazer a respeito”, afirmou o centenário.

John diz que não segue nenhuma dieta específica e come uma porção de peixe empanado com batatas fritas todas as sextas-feiras: “Eu como o que me dão. Não tenho uma dieta especial", conta.Além disso, o centenário não fuma e raramente bebe álcool.

Apesar de dizer que conta com a sorte, o principal conselho de John para se manter saudável é praticar a moderação. “Se você bebe demais, come demais ou anda demais; se você fizer alguma coisa demais, acabará sofrendo”, pontua.

John também viveu as duas guerras mundiais, sendo o veterano sobrevivente da Segunda Guerra Mundial mais velho do mundo. Ele exerceu função administrativa no Corpo de Pagamento do Exército. Além de contabilidade e auditoria, seu trabalho envolvia tarefas logísticas, como localização de soldados retidos e organização do abastecimento de alimentos.

John conheceu sua esposa, Blodwen, em um baile em Liverpool. Uma de suas melhores lembranças é do casamento deles em 1942, um ano antes de ter sua filha, Susan. O casal passou 44 anos juntos. Blodwen faleceu em 1986. O centenário tem quatro netos e três bisnetos.