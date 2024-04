As mais espetaculares imagens do eclipse total do Sol visto em três países - (crédito: BBC) BBC Geral

Milhões de pessoas nos Estados Unidos, Canadá e México olharam para o céu na segunda-feira (8/4) para testemunhar o eclipse solar total na América do Norte, que foi transmitido ao vivo e registrado em milhares de fotos.

A sombra da Lua tocou pela primeira vez a superfície da Terra no Oceano Pacífico antes de atravessar o México — transformando a luz do dia em escuridão, enquanto pessoas aglomeradas assistiam ao fenômeno.

O eclipse cruzou a fronteira com os Estados Unidos, levando a escuridão para grandes áreas do Estado do Texas, incluindo as cidades de Austin e Dallas.

A cada 18 meses, ocorre um eclipse solar total em algum lugar da Terra — mas o fenômeno geralmente acontece em áreas despovoadas ou remotas.

Desta vez, no entanto, passou por várias cidades grandes em três países.

Embora nem Washington DC nem a cidade de Nova York estivessem no trajeto da totalidade do eclipse, ambas testemunharam cerca de 90% do Sol coberto pela Lua.

E muita gente saiu às ruas ou subiu até o topo dos arranha-céus para admirar a vista.

Muitos dos que assistiram ao eclipse foram presenteados com uma exibição deslumbrante da atmosfera exterior do Sol, a chamada coroa, que normalmente é obscurecida por seu próprio brilho intenso.

Alguns tiveram a sorte de ver o fenômeno das proeminências solares — basicamente bolhas de plasma que se soltam da superfície do astro — enquanto o Sol estava atrás da Lua.

Astrônomos no Canadá foram os últimos a ter um vislumbre do fenômeno, antes do eclipse cruzar o Oceano Atlântico e se perder de vista.

