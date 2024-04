Um homem negro, identificado como Dexter Reed Jr, foi morto por policiais com 96 tiros durante uma abordagem de trânsito em Chicago, nos Estados Unidos. Segundo o Escritório Civil de Responsabilidade Policial (Copa, na sigla em inglês), o homem foi parado por estar sem cinto de segurança, ele se recusou a descer do carro e disparou contra os policiais, que responderam aos disparos 96 vezes durante um período de 41 segundos.

O caso ocorreu em 21 de março, mas veio a tona na quarta-feira (9/4), com a divulgação dos vídeos de câmeras corporais dos policiais. De acordo com o Escritório Civil de Responsabilidade Policial dos EUA, a investigação administrativa sobre o uso de força letal pelos policiais envolvidos começou imediatamente após o tiroteio e continua em andamento.

“Como uma agência estabelecida com base no princípio fundamental da reforma, levamos muito a sério as investigações sobre o uso de força letal e as circunstâncias envolventes. A Copa tem a responsabilidade, conforme previsto no Decreto de Anuência Federal e na Portaria Municipal, de revisar todos os tiroteios policiais envolvendo policiais do CPD. Cada uso de força letal deve ser avaliado examinando a totalidade das circunstâncias, incluindo as ações do oficial antes do uso da força. Consequentemente, iremos rever cuidadosamente as ações dos agentes policiais envolvidos e dos seus supervisores para determinar se a formação, as políticas e as diretivas foram devidamente seguidas”, disse o Primeiro Administrador-Chefe Adjunto, Ephraim Eaddy.

A equipe de investigação analisa as imagens de câmeras corporais e a coleta de cartuchos e outras evidências balísticas. A área onde o incidente ocorreu também foi vasculhada e foi realizada a autópsia de Dexter Reed Jr. Além disso, a autoridade policial está entrevistando todas as testemunhas.

"Os investigadores da Copa também forneceram instruções ao Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Cook (CCSAO), ao Federal Bureau of Investigations (FBI), ao Departamento de Justiça (DOJ) e enviaram um pedido formal ao Superintendente Larry Snelling recomendando que o Departamento de Polícia de Chicago aliviasse quatro policiais dos seus poderes policiais durante a pendência desta investigação. Também entramos em contato com a família e continuaremos a fornecer atualizações enquanto a investigação prossegue”, disse Eaddy.