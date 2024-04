Jovem francesa morre ao fazer desafio de Tik Tok na Itália

Uma jovem francesa de 22 anos morreu ao cumprir um desafio do Tik Tok no norte da Itália. O corpo da turista foi encontrado em uma igreja abandonada, no fim de semana. De acordo com as autoridades italianas, ela estava procurando uma casa mal-assombrada no vale de Aosta.

Uma porta-voz da polícia na cidade de La Salle disse que a jovem contou aos familiares sobre seus planos de viagem, afirmou a CNN internacional. Os policiais acreditam que ela estaria tentando fazer um desafio do Tik Tok, o qual despertou uma competição de caça-fantasmas entre os franceses.



A morte ainda poderia ter sido um "assassinato consentido" ou sacrifício, de acordo com a polícia, ou ainda uma tentativa de brincadeira na igreja abandonada.

A mulher foi esfaqueada com uma faca de acampamento e sangrou até a morte. Além disso, ela sofreu dois tiros no pescoço e um no abdômen. A hipótese da polícia é que ela foi baleada após a morte. Parte do sangue foi removido da cena do crime e não havia sinais de luta.

Perto do corpo da jovem foram encontrados alguns mantimentos, entre eles um pacote de marshmallows cor-de-rosa. Ela vestia leggins bege e um moletom sob um longo casaco escuro, e não tinha documentos ou celular quando foi localizada.

Desaparecimentos

Há dois casos de pessoas desaparecidas na região que podem estar relacionados a este caso, segundo as autoridades. Um dos desaparecidos é um amigo que estava com a francesa.

A vítima e o amigo foram vistos na área caracterizados de vampiros, segundo a porta-voz de La Salle. Uma testemunha contou à polícia que a jovem estava pálida e "muito magra" e que seu amigo tinha o cabelo escuro e a pele pintada de verde. Ela parecia um "cadáver ambulante", conforme a descrição.