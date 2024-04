Israel diz que o Irã lançou dezenas de drones contra o país

Israel disse, neste sábado (13/4), que dezenas de drones foram lançados pelo Irã em direção ao país. Em comunicado, Forças de Defesa de Israel disseram que “a rede de defesa aérea está em alerta máximo ao mesmo tempo que os aviões da Força Aérea e os navios da Marinha que têm a missão de proteger os céus do país”.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está preparado para um "ataque direto" do Irã.



De acordo com o The Washington Post, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também encurtou um fim de semana na praia no sábado para regressar à Casa Branca e reunir-se com a sua equipe.

O Irã tinha prometido retaliações pelo bombardeio de 1º de abril contra seu consulado em Damasco, que atribuiu a Israel. Morreram no ataque sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, dois deles generais.

Mais cedo, Israel já tinha anunciado o fechamento das escolas em todo o país e restrições a reuniões públicas por motivos de segurança.



*Com informações da AFP