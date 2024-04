Domo de ferro: veja como funciona sistema de defesa de Israel contra mísseis

Raios de luz são vistos enquanto o sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel intercepta foguetes disparados da Faixa de Gaza para o território israelense em 7 de abril de 2023 - (crédito: MOHAMMED ABED / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Os israelenses têm uma arma de defesa contra ataques de mísseis, como o disparado pelo Irã neste sábado (13/4). Chamado de "Domo de Ferro", o sistema está em operação desde 2011 e tem a capacidade de interceptar e destruir mísseis.



Segundo Israel, a eficiência do sistema chega a 90%. Foram necessários 35 anos de pesquisa para desenvolver o sistema, feito em uma parceria com os Estados Unidos.

O primeiro míssil derrubado pelo sistema foi em abril de 2011, poucos meses após ter sido inaugurado.

O Domo de Ferro funciona por meio de instrumentos de monitoramento, como radares. Ao detectar um míssil, o sistema lança um contra-ataque que derruba o ataque inimigo no ar.

Ataque iraniano

O Irã atacou Israel com drones e mísseis de cruzeiro neste sábado (13/4). O ataque é uma resposta a um bombardeio no início do mês a embaixada do Irã, na Síria, que o país atribuiu a Israel. A expectatica é que os drones e os misseis cheguem nas próximas horas.

O ataque de Israel a embaixada do Irã foi em 1º de abril e matou o Mohammad Reza Zahedi, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã. Outros seis membros da Guarda Revolucionária forma mortos, entre eles mais dois comandantes.