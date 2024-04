Irmãos siameses mais velhos do mundo morrem aos 62 anos

Lori e George Schappell, os gêmeas siameses vivos mais velhos do mundo, morreram aos 62 anos na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 7 de abril. A causa da morte não foi revelada.



Os irmãos nasceram em 18 de setembro de 1961 em Reading, no sul da Pensilvânia. Eles eram unidos pelo crânio com corpos separados, compartilhando 30% do cérebro e dos vasos sanguíneos essenciais.

Segundo obituário publicado no Leibensperger Funeral Homes, os irmãos morreram no Hospital da Universidade da Pensilvânia.

Desde os 24 anos, eles mantinham residência própria e viajavam muito. George fez carreira como cantor country, atuando nos Estados Unidos; e Lori era uma jogadora vencedora de troféus.

Eles se tornaram os primeiros gêmeos siameses do mesmo sexo do mundo a se identificarem como gêneros diferentes em 2007, quando George começou a se apresentar como homem depois de se revelar transgênero.

Os irmãos tentavam viver vidas independentes na medida do possível, como praticar hobbies separados. Além disso, eles tomavam banho separadamente, usando a cortina do chuveiro como barreira enquanto um tomava banho e o outro ficava do lado de fora da banheira.

Os especialistas diziam que os dois não poderiam viver mais de 30 anos. Em 2015, se tornaram os siameses mais velhos do mundo ao ultrapassar o Masha e Dasha Krivoshlyapova, que morreram aos 53 anos.