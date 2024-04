Chefe da ONU: "O Oriente Médio está à beira do abismo"

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou, durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança, neste domingo (14/4), que o mundo não pode permitir mais guerras no Oriente Médio. De acordo com ele, a região "está à beira de um abismo".



"Os povos da região enfrentam um perigo real de conflito generalizado e devastador. Este é um momento para a desescalada e a distensão. É hora de mostrar a máxima moderação", afirmou.

A reunião de emergência foi convocada após o ataque com drones e mísseis do Irã contra Israel neste sábado (13/4). A reunião começou por volta das 17h e estão previstos 19 pronunciamentos, entre eles do Irã e de Israel.

