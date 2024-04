Incêndio atinge prédio histórico da Bolsa de Valores de Copenhague; vídeo

Um incêndio de grandes proporções tomou o edifício histórico, de quase 400 anos, da Bolsa de Valores de Copenhague, na capital da Dinamarca, nesta terça-feira (16/4). O telhado foi a parte mais afetada e as chamas provocaram a queda do pináculo do prédio. Não há informações sobre vítimas ou sobre o que causou o incêndio. A polícia e o Corpo de Bombeiros dinamarqueses isolaram a área para evitar acidentes.

Veja o vídeo do incêndio:

De acordo com o jornal local Jyllands-Posten, os serviços de emergência que atuam no local estão em processo de extinção do fogo. Dezenas de policiais acompanham a ação. O pináculo histórico do edifício, formado de caudas de quatro dragões entrelaçadas, desabou por volta das 8h30 (horário da Dinamarca e 3h em Brasília).

O prédio estava em processo de restauração e os andaimes ao redor dele dificultam o combate ao incêndio. No X (antigo Twitter), o ministro da Cultura dinamarquês, Jakob Engel-Schmidt, lamentou que “400 anos de herança dinamarquesa estão em chamas”. Ele também parabenizou as equipes de emergência que trabalham para “salvar tesouros artísticos e imagens icônicas do prédio em chamas”.

O edifício é um dos principais pontos turísticos do país e fica localizado perto do Palácio de Christiansborg, onde se encontra o Parlamento.