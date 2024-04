Por que o Irã atacou Israel? 6 questões para entender a crise

O ataque ao consulado do Irã em Damasco matou altos comandantes do país - (crédito: Reuters) Raffi Berg

O Irã lançou drones e mísseis contra Israel no sábado (13/4), depois de prometer uma retaliação pelo ataque mortal ao seu consulado em Damasco, capital da Síria.

Israel não assumiu a autoria do ataque ao consulado, mas acredita-se que esteja por trás dele.

Esta é a primeira vez que o Irã ataca diretamente Israel.

Até então, Israel e o Irã travavam uma "guerra nas sombras" que durou anos — atacando ativos um do outro sem admitir responsabilidade.

Estes ataques aumentaram consideravelmente durante a atual guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo palestino Hamas a Israel, em outubro do ano passado.

Entenda a crise em seis pontos.

Por que Israel e Irã são inimigos?

Os dois países foram aliados até a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, que deu origem a um regime que utilizou a oposição a Israel como parte fundamental da sua ideologia.

O Irã não reconhece o direito de existência de Israel e quer sua erradicação.

O líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, já havia chamado Israel de "tumor cancerígeno" que "sem dúvida vai ser extirpado e destruído".

Israel acredita que o Irã representa uma ameaça à sua existência, como evidenciado pela retórica de Teerã e pela formação de forças que agem "por procuração" e juraram destruir Israel.

Também estão nesta lista o financiamento e armamento de grupos palestinos pelo Irã, incluindo o Hamas e o grupo xiita libanês Hezbollah.

E o que Israel acredita ser uma busca secreta do Irã por armas nucleares, embora o Irã negue que esteja tentando construir uma bomba nuclear.

Irã queria vingança após ataque a consulado

O Irã afirma que o bombardeio da noite de sábado contra Israel é uma resposta ao ataque aéreo de 1º de abril contra o prédio do consulado iraniano na capital síria, que matou altos comandantes iranianos.

O Irã culpa Israel pelo ataque aéreo, que considera uma violação da sua soberania.

Israel não disse que realizou o ataque, mas presume-se que tenha realizado.

Treze pessoas foram mortas, incluindo o general Mohammad Reza Zahedi – um alto comandante das Forças Quds, o braço de relações exteriores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês). Ele foi uma figura essencial na operação iraniana para armar o grupo libanês Hezbollah.

O ataque ao consulado seguiu um padrão de ataque aéreo contra alvos iranianos amplamente atribuído a Israel. Vários altos comandantes do IRGC foram mortos em ataques aéreos na Síria nos últimos meses.

O IRGC envia armas e equipamentos, incluindo mísseis de alta precisão, pela Síria para o Hezbollah. Israel está tentando impedir estas remessas, assim como que o Irã reforce sua presença militar na Síria.

Quem são os aliados do Irã?

O Irã construiu uma rede de aliados e forças "por procuração" no Oriente Médio que diz fazerem parte de um "eixo de resistência" que desafia os interesses dos EUA e de Israel na região. O país apoia esses aliados em variados graus.

A Síria é o aliado mais importante do Irã. Assim como a Rússia, o Irã ajudou o governo sírio de Bashar al-Assad a sobreviver à guerra civil que já dura uma década no país.

O Hezbollah, no Líbano, é o mais poderoso dos grupos armados apoiados pelo Irã.

Tem trocado disparos com Israel na fronteira quase diariamente desde que eclodiu a guerra com o Hamas. Dezenas de milhares de civis de ambos os lados da fronteira foram forçados a abandonar suas casas.

O Irã apoia várias milícias xiitas no Iraque que atacaram bases dos EUA no país, na Síria e na Jordânia com disparos de foguetes. Os EUA retaliaram depois que três dos seus soldados foram mortos num posto militar avançado na Jordânia.

No Iêmen, o Irã apoia o movimento Houthi, que controla as áreas mais populosas do país.

Para demonstrar seu apoio ao Hamas em Gaza, os Houthis lançaram mísseis e drones contra Israel — e também atacaram embarcações comerciais perto da sua costa, afundando pelo menos um navio.

Os EUA e o Reino Unido atacaram alvos Houthi em resposta.

O Irã também fornece armas e treinamento a grupos armados palestinos, incluindo o Hamas, que atacou Israel em 7 de outubro do ano passado, desencadeando a atual guerra em Gaza e os confrontos que atraem o Irã, suas forças "por procuração" e os aliados de Israel no Oriente Médio.

O Irã nega, no entanto, que tenha desempenhado qualquer papel no ataque de 7 de outubro.

Como as capacidades militares do Irã e de Israel se comparam?

O Irã é muito maior do que Israel geograficamente, e tem uma população de aproximadamente 90 milhões de habitantes, quase dez vezes maior que a de Israel – mas isso não se traduz em um maior poderio militar.

O Irã investiu fortemente em mísseis e drones. Não só tem um vasto arsenal próprio, como também tem fornecido quantidades significativas a aliados que agem "por procuração" – como os Houthis, no Iêmen, e o Hezbollah, no Líbano.

O que falta a ele são sistemas modernos de defesa aérea e aviões de combate.

Acredita-se que a Rússia esteja ajudando o Irã a aprimorá-los em troca do apoio militar que Teerã deu a Moscou na guerra do país com a Ucrânia – o Irã forneceu drones Shahed de ataque, e a Rússia estaria agora tentando fabricar por conta própria as armas.

Em contrapartida, Israel tem uma das forças aéreas mais avançadas do mundo.

De acordo com o Balanço Militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), Israel tem pelo menos 14 esquadrões de jatos – incluindo F-15, F-16 e o mais novo caça invisível F-35.

Israel também tem experiência na realização de ataques nas profundezas de territórios hostis.

Irã e Israel possuem armas nucleares?

Presume-se que Israel possua suas próprias armas nucleares, mas adota uma política oficial de ambiguidade deliberada.

O Irã não possui armas nucleares, e também nega que esteja tentando usar seu programa nuclear civil para se tornar um Estado com armas nucleares.

No ano passado, a agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) encontrou partículas de urânio enriquecidas com uma pureza de 83,7% – muito próximo do percentual necessário para fabricação de armamento – na instalação subterrânea de Fordo, no Irã.

O Irã alegou, por sua vez, que podem ter ocorrido "flutuações não intencionais" nos níveis de enriquecimento.

O país vem enriquecendo abertamente urânio com uma pureza de 60% há mais de dois anos, violando um acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

Mas este acordo estava à beira de entrar em colapso desde que o então presidente dos EUA, Donald Trump, abandonou unilateralmente o acordo – e restabeleceu fortes sanções ao Irã em 2018.

Israel havia sido contra ao acordo nuclear desde o início.