Pai e filho de 4 anos morrem após incêndio em prédio no Reino Unido

Um pai e o filho de 4 anos morreram após um incêndio atingir o prédio da família em Warrington Road, Wigan, no Reino Unido, no domingo (14/4). Barry Mason, de 45 anos, voltou ao prédio para resgatar o filho, Ethan Mason, mas os dois não resistiram aos ferimentos.

Ethan chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde. O menino teve 86% de queimaduras no corpo, segundo informou Jessica Wilson, tia do garoto, em uma página do GoFundMe. Ele foi colocado em coma induzido e submetido a uma cirurgia, mas morreu no hospital na manhã de terça-feira (16), segundo a polícia local.

Ainda de acordo com as autoridades, quatro outras pessoas que estavam no prédio em Warrington Road ainda estão recebendo tratamento para as lesões.

Os serviços de emergência responderam a relatos de um incêndio em uma casa por volta das 2h30 de domingo, com vizinhos supostamente acordados pelo som de gritos. O Corpo de Bombeiros e Resgate da Grande Manchester continua investigando as causas do incêndio e mantém contato regular com os policiais.

'Embora não estejamos tratando o incidente como suspeito, se alguém tiver alguma informação que considere importante, entre em contato conosco. Você pode fazer isso ligando para a polícia no número 101, citando o registro 393 de 14/04/2024”, acrescentou Det Insp Gridley.