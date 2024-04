Terremoto de magnitude 6,3 é registrado no Japão

Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado nesta quarta-feira (17/4) no sul do Japão. De acordo com o jornal Japan Times, não há risco de tsunami. Também não há nenhum relato inicial de feridos ou danos.

O terremoto atingiu uma profundidade de 50 quilómetros, o seu epicentro foi no Canal Bungo, um estreito que separa as ilhas de Kyushu e Shikoku.

Nenhuma anormalidade foi detectada na Usina Nuclear Ikata da Shikoku Electric Power.