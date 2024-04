A trágica história por trás da Imagem do Ano do World Press Photo 2024

"Foi um momento muito forte e triste".

Foi assim que o fotógrafo palestino Mohamed Salem descreveu o instante em que capturou a "Imagem do Ano" do World Press Photo 2024, o principal prêmio de fotografia jornalística do mundo.

A organização do World Press Photo anunciou nesta quinta-feira as imagens premiadas, selecionadas de uma lista de mais de 61 mil trabalhos enviados por cerca de 4 mil fotógrafos, de 130 países.

O momento foi registrado por Salem em 17 de outubro do ano passado, apenas uma semana após o ataque do Hamas ao território israelense que deu início à atual guerra em Gaza.

Naquele momento, Israel realizava os primeiros ataques aéreos à Faixa de Gaza em retaliação à incursão do Hamas.

A imagem foi feita na localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa, para onde muitas famílias tinham ido para se refugiar dos bombardeios à Cidade de Gaza.

No início da guerra, Israel deu ordens para que os habitantes da Cidade de Gaza se deslocassem para o sul, por segurança.

Em meados de outubro, no entanto, o país bombardeou algumas localidades no sul, incluindo Khan Yunis.

O fotógrafo da agência Reuters foi ao necrotério do Hospital Nasser, onde os palestinos iam em busca dos parentes desaparecidos em meio ao caos gerado pela ofensiva israelense.

Lá ele encontrou Inas Abu Maamar chorando, inconsolável, segurando nos braços o que parece um pequeno corpo sem vida envolto em um lençol.

Era sua sobrinha de 5 anos, chamada Saly, Inas contou à Reuters.

A casa em que Saly vivia com seus pais em Khan Yunis tinha sido atingida pela artilharia israelense, e Inas foi imediatamente verificar o estado de seus familiares.

Lá soube que o pior tinha acontecido.

Saly, a irmã, a mãe e dois outros integrantes da família foram mortos no ataque.

Inas foi então ao necrotério, onde encontrou o corpo da sobrinha.

"Perdi a consciência quando vi a menina, levei-a nos meus braços", disse à Reuters.

Ela contou, ainda, que o médico pediu que ela devolvesse o corpo ao necrotério, "mas eu disse para deixá-la comigo".

Segundo a Reuters, Saly era a sobrinha favorita de Inas, que carrega no celular diversas fotos e vídeos da menina.

Saly costumava passar todos os dias pela casa da avó no caminho para o jardim de infância e pedia que a tia tirasse fotos suas com o celular.

Ela tinha um irmão de 4 anos, Ahmed, que sobreviveu ao ataque, pois estava fora de casa quando aconteceu.

Órfão, ele agora vive com a tia Inas.

Na postagem abaixo estão algumas das fotos que Inas fez da sobrinha falecida.

Inas Abu Maamar shows a picture of her 5-year-old niece Saly, who was killed in an Israeli air strike on the Gaza Strip.@msalem66 photographed Inas holding Saly's body in Khan Younis. Two weeks later, @Reuters was able to interview Inas https://t.co/1Cm73jIuur 1/3 pic.twitter.com/U3bbtCOq6y