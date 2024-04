O que se sabe sobre homem que ateou fogo em si mesmo diante de tribunal que julga Trump em NY

Homem jogou panfletos no ar antes de se incendiar - (crédito: Reuters)

Um homem ateou fogo em si mesmo nesta sexta-feira (19/4) em Nova York em um parque do lado de fora do tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo julgado criminalmente.

Jornalistas no local viram o homem jogar panfletos no ar antes de se encharcar com um fluído e se incendiar.

A motivação do homem é desconhecida, e ele está em estado crítico em um hospital da cidade, segundo informou o Departamento de Bombeiros de Nova York à emissora CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

O Departamento de Polícia de Nova York disse à BBC News que a “investigação policial está em andamento” sobre o incidente e “não há preocupações adicionais de segurança neste momento”.

Segundo uma testemunha ouvida da BBC News no local, o homem esteve nos arredores do tribunal durante toda a semana segurando um cartaz.

Julie Berman, residente em Manhattan, disse ter visto o momento em que o homem ateou fogo em si mesmo.

Segundo Berman, ele jogou papéis no ar depois de jogar em seu corpo algum tipo de líquido duas vezes.

"Tudo aconteceu tão rápido, e demorou tanto tempo para a minha mente entender o que estava acontecendo", afirmou ela.

Outra testemunha disse que estava circulando em torno do tribunal quando viu o homem pessoa se autimolar.

Dave parecia visivelmente abalado enquanto falava com a imprensa. Ele pediu que jornalistas não divulgassem seu sobrenome nem publicassem uma imagem sua.

O incidente foi algo “que eu nunca quis ver”, disse ele. “Vai estar sempre em meus pesadelos. Aconteceu muito rápido”.

Quando questionado se alguém tentou ajudar, ele respondeu: “O que você faz [diante disso]?”.

Dave disse que pessoas ficaram horrorizadas e começaram a gritar quando perceberam o que estava acontecendo.

“Ele estava em chamas e parecia obviamente determinado a fazer isso”, afirmou ele.

Por que Trump está sendo julgado

Trump, de 77 anos, é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um processo criminal.

O republicano é acusado de ter falsificado registros comerciais para ocultar um pagamento secreto feito à estrela pornô Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016, que ele venceu. O ex-presidente nega a acusação.

Trump pode pegar no máximo quatro anos de prisão se for condenado, mas também pode ser punido apenas com uma multa.

O julgamento histórico do ex-mandatário tem como pano de fundo a campanha presidencial deste ano — e pode, em última análise, acabar com o provável candidato republicano se tornando condenado em julgamento criminal meses antes de os eleitores irem às urnas em novembro.

