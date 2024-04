A chocante acusação de abuso sexual feita ao vivo na TV por um jornalista argentino

O jornalista Juan Pedro Aleart iniciou na quinta-feira (18/4) a edição da tarde do noticiário do canal 3 de Rosário, Argentina, com uma história chocante e inusitada.

Não foi com notícias políticas, nem sobre a economia do seu país. Nem foi sobre o narcotráfico que assola a sua cidade ou um gol extraordinário de Lionel Messi, que também é um argentino nascido em Rosário.

Desta vez, era uma história pessoal chocante.

O seu caso repercutiu imediatamente em todo o país, a tal ponto que tanto os canais nacionais de rádio como de televisão o procuraram para entrevistá-lo.

Aleart, apresentador do telejornal "De 12 a 14" e uma das principais figuras do canal também conhecido como eltresTV dedicou quase 27 minutos para contar a história de sua infância com um pai abusivo.

Minutos antes do meio-dia, sentado à mesa do estúdio de televisão onde costuma apresentar as notícias, Aleart contou a sua história.

"Vocês me conhecem, trabalho na mídia há 18 anos. Contei muitas histórias e é a primeira vez que vou contar a minha, a minha própria história de vida", disse o jornalista.

"Tenho um desejo profundo de, através do que aconteceu comigo, ajudar muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis e que estão passando ou passaram por uma situação semelhante à minha."

"Digo a vocês que há muitos anos, há cerca de uma década, tomei a decisão de me distanciar do meu pai e, gradualmente, do resto da minha família paterna. Havia coisas que não me agradavam, que me faziam mal, que me machucavam."

"Desde então, nunca desisti de buscar a verdade. A verdade do que realmente estava acontecendo na minha casa, na minha família e dentro de mim. Tentei jogar luz na escuridão, iluminar a escuridão e fazer a verdade vir à tona . E foi isso que aconteceu. A verdade foi iluminada e a verdade sempre vence."